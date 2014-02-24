Подробности гибели дочки турецкого дипломата

21 декабря 2016, среда, 17:45 – ИА СОЧИ-24



Подробности гибели дочки турецкого дипломата

Тело 15-летней дочери советника при посольстве Турции в Азербайджане Гюндар Шавваль было найдено под окнами многоэтажки, с десятого этажа которой она выпала. По данным СМИ, девочка свела счеты с жизнью из-за плохих оценок в лицее, но эта версия еще официально не подтверждена.Дочь дипломата училась в лицее "Анадолу". Его директорлицея Реджеп Батур заявил,что в декабре девочка получила наказание в лицее."Однакомы не думаем, что она покончила с собой по причине наказания. Возможно, в ихсемье были проблемы. Потому что Гюнляр Шавваль была наказана восьмого числа этого месяца. С тех пор прошло много дней. Возникаетвопрос, почему тогда она совершила суицид сейчас?", – цитирует директора лицея агентство АПА. Кроме того, Батур отметил, чтоГюндар слабо училась, у нее было мало друзей, но при этом она была спокойнойдевочкой.прокуратуре Насиминского района Баку сообщили, что "несовершеннолетняягражданка Турции предположительно совершила суицид во вторник в 19:20"."Девочка выбросилась из окна десятого этажа 14-этажного дома номер 16по улице Сарабского. В ходе расследования стало известно, что она быладочерью Гюнлера Араслана Азми, который работает в посольстве Турциив Азербайджане в отделе, отвечающем за таможенный режим", -передает Sputnik Азербайджан.Однако несмотря на то, что суицид назван в качествепредварительной версии, не исключено, что подросток стал жертвой несчастногослучая, сообщает Life.ru. "Мы осмотрели место происшествия – детскую комнату. Окно,из которого выпала девушка, расположено низко от пола и выходитна центральную часть города. Предполагается, что девушка выглянулав окно, чтобы полюбоваться на огни вечернего Баку и неудержавшись, выпала. К тому же пол в комнате скользкий, а она былав носках", – рассказали правоохранители.Семьютурецкого гражданина охарактеризовали как интеллигентную. По факту гибелидевушки возбуждено уголовное дело.

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