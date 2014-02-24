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Подробности гибели дочки турецкого дипломата
21 декабря 2016, среда, 17:45 – ИА СОЧИ-24
Дочь дипломата училась в лицее "Анадолу". Его директор
лицея Реджеп Батур заявил,
что в декабре девочка получила наказание в лицее.
"Однако
мы не думаем, что она покончила с собой по причине наказания. Возможно, в их
семье были проблемы. Потому что Гюнляр Шавваль была наказана восьмого числа этого месяца. С тех пор прошло много дней. Возникает
вопрос, почему тогда она совершила суицид сейчас?", – цитирует директора лицея агентство АПА. Кроме того, Батур отметил, что
Гюндар слабо училась, у нее было мало друзей, но при этом она была спокойной
девочкой.
В
прокуратуре Насиминского района Баку сообщили, что "несовершеннолетняя
гражданка Турции предположительно совершила суицид во вторник в 19:20".
"Девочка выбросилась из окна десятого этажа 14-этажного дома номер 16
по улице Сарабского. В ходе расследования стало известно, что она была
дочерью Гюнлера Араслана Азми, который работает в посольстве Турции
в Азербайджане в отделе, отвечающем за таможенный режим", -
передает Sputnik Азербайджан.
Однако несмотря на то, что суицид назван в качестве
предварительной версии, не исключено, что подросток стал жертвой несчастного
случая, сообщает Life.ru. "Мы осмотрели место происшествия – детскую комнату. Окно,
из которого выпала девушка, расположено низко от пола и выходит
на центральную часть города. Предполагается, что девушка выглянула
в окно, чтобы полюбоваться на огни вечернего Баку и не
удержавшись, выпала. К тому же пол в комнате скользкий, а она была
в носках", – рассказали правоохранители.
Семью
турецкого гражданина охарактеризовали как интеллигентную. По факту гибели
девушки возбуждено уголовное дело.
Источник:
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