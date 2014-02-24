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Подробности гибели дочки турецкого дипломата

21 декабря 2016, среда, 17:45 – ИА СОЧИ-24

Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Тело 15-летней дочери советника при посольстве Турции в Азербайджане Гюндар Шавваль было найдено под окнами многоэтажки, с десятого этажа которой она выпала. По данным СМИ, девочка свела счеты с жизнью из-за плохих оценок в лицее, но эта версия еще официально не подтверждена.
Дочь дипломата училась в лицее "Анадолу". Его директор
лицея Реджеп Батур заявил,
что в декабре девочка получила наказание в лицее.
"Однако
мы не думаем, что она покончила с собой по причине наказания. Возможно, в их
семье были проблемы. Потому что Гюнляр Шавваль была наказана восьмого числа этого месяца. С тех пор прошло много дней. Возникает
вопрос, почему тогда она совершила суицид сейчас?", – цитирует директора лицея агентство АПА. Кроме того, Батур отметил, что
Гюндар слабо училась, у нее было мало друзей, но при этом она была спокойной
девочкой.
В
прокуратуре Насиминского района Баку сообщили, что "несовершеннолетняя
гражданка Турции предположительно совершила суицид во вторник в 19:20".
"Девочка выбросилась из окна десятого этажа 14-этажного дома номер 16
по улице Сарабского. В ходе расследования стало известно, что она была
дочерью Гюнлера Араслана Азми, который работает в посольстве Турции
в Азербайджане в отделе, отвечающем за таможенный режим", -
передает Sputnik Азербайджан.

Однако несмотря на то, что суицид назван в качестве
предварительной версии, не исключено, что подросток стал жертвой несчастного
случая, сообщает Life.ru. "Мы осмотрели место происшествия – детскую комнату. Окно,
из которого выпала девушка, расположено низко от пола и выходит
на центральную часть города. Предполагается, что девушка выглянула
в окно, чтобы полюбоваться на огни вечернего Баку и не
удержавшись, выпала. К тому же пол в комнате скользкий, а она была
в носках", – рассказали правоохранители.
Семью
турецкого гражданина охарактеризовали как интеллигентную. По факту гибели
девушки возбуждено уголовное дело.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

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сегодня, 18:16
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

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сегодня, 17:44
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