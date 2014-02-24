|10 февраля, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
9 февраля 2017, четверг, 18:29 – ИА СОЧИ-24
По
информации префекта департамента Манш Жака Витковски, вентилятор по
неустановленным причинам перегрелся. Это привело к детонации, а впоследствии –
к серьезному задымлению.
Он рассказал
о нюансах инцидента. "Подчеркну, что это был не взрыв, а именно детонация,
вызванная техническими причинами и не связанная с какой-либо халатностью,
следствием ее стало задымление, свойственное инцидентам с возгоранием
электропроводки", – цитирует Витковски ТАСС.
Префект подчеркнул, что происшествие никак не
затронуло ядерную часть АЭС. Он заверил, что никакого риска нет. По словам российских экспертов,
детонация, вызванная неисправным вентилятором, не может нанести ущерба
окружающей среде.
Начато техническое расследование, по результатам
которого выяснятся причины аварии.
Огонь
полностью ликвидирован, в настоящий момент на месте работают сотрудники
пожарно-спасательной службы. В результате случившегося пострадали пять человек,
отравившись из-за пожара угарным газом. В целях предосторожности один из двух
действующих энергоблоков станции был временно заглушен.
Администрация не стала
вводить в действие план экстренных мероприятий при аварии, так как угрозы
радиоактивного заражения нет.
Отметим, в 2012 году на
АЭС Фламанвиль произошла утечка радиации внутри одного из реакторов, который
находился на техническом обслуживании и был полностью остановлен. Эвакуация
персонала не проводилась, поскольку инцидент был признана незначительным.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.