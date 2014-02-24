ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции

9 февраля 2017, четверг, 18:29 – ИА СОЧИ-24

Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
Причиной мощного взрыва, прогремевшего 9 февраля около 10:00 по местному времени на стройплощадке третьего энергоблока АЭС "Фламанвиль" во Франции, стал перегрев одного из вентиляторов в машинном зале. Происшествие никак не затронуло ядерную часть станции.
По
информации префекта департамента Манш Жака Витковски, вентилятор по
неустановленным причинам перегрелся. Это привело к детонации, а впоследствии –
к серьезному задымлению.
Он рассказал
о нюансах инцидента. "Подчеркну, что это был не взрыв, а именно детонация,
вызванная техническими причинами и не связанная с какой-либо халатностью,
следствием ее стало задымление, свойственное инцидентам с возгоранием
электропроводки", – цитирует Витковски ТАСС.
Префект подчеркнул, что происшествие никак не
затронуло ядерную часть АЭС. Он заверил, что никакого риска нет. По словам российских экспертов,
детонация, вызванная неисправным вентилятором, не может нанести ущерба
окружающей среде.
Начато техническое расследование, по результатам
которого выяснятся причины аварии.
Огонь
полностью ликвидирован, в настоящий момент на месте работают сотрудники
пожарно-спасательной службы. В результате случившегося пострадали пять человек,
отравившись из-за пожара угарным газом. В целях предосторожности один из двух
действующих энергоблоков станции был временно заглушен.
Администрация не стала
вводить в действие план экстренных мероприятий при аварии, так как угрозы
радиоактивного заражения нет.
Отметим, в 2012 году на
АЭС Фламанвиль произошла утечка радиации внутри одного из реакторов, который
находился на техническом обслуживании и был полностью остановлен. Эвакуация
персонала не проводилась, поскольку инцидент был признана незначительным.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.