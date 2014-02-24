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Подробности мощного взрыва у "Коломенской"

22 декабря 2016, четверг, 14:30 – ИА СОЧИ-24

Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Мощный взрыв прогремел утром 22 декабря в подземном переходе станции метро "Коломенская". Восстановить картину произошедшего помогли очевидцы, которые рассказали о случившемся.
Сообщается, что причиной взрыва стала детонация газового баллона при проведении сварочных работ в павильоне станции. По предварительным данным, к такому исходу могла привести неосторожность рабочего. Более того, стало известно, что фирма-подрядчик не предупредила руководство метрополитена об опасных работах на "Коломенской".Согласно существующему регламенту, необходимо было предоставить администрации станции полный список запланированных работ, однако этого так и не было сделано, передает Life.ru. Непосредственно о самом взрыве рассказали очевидцы случившегося."Я в этот момент входила в метро, спускалась по лесенкам. Шла медленно, держалась за поручень. Прогремел взрыв – испугаться не успела", – призналась 80-летняя москвичка Галина Торопова. "Сначала прошла первая взрывная волна прямо на меня, потом вторая. После второй посыпались осколки стекол", – добавила она. Врачи осмотрели пенсионерку и рекомендовали ей постельный режим. Еще одна пострадавшая при взрыве – 26-летняя гражданка Белоруссии Вероника Курадовец – пострадала серьезнее. Она была госпитализирована с сотрясением мозга и рваными ранами височной области."Шла около метро, один вход был закрыт, велись ремонтные работы. Когда мимо проходила, взрыв произошел, осколки пролетели, оранжевое пламя. Пошла кровь, и меня отбросило взрывной волной. Было страшно", – рассказала девушка. Взрыв был такой мощности, что языки пламени достали до проезжей части. О своих впечатлениях рассказал один из автолюбителей, проезжавших мимо станции в тот момент. "До сих пор нахожусь в шоке, трясет немного", – признался мужчина. "Возле машины лежал человек – сварщик, весь в крови, он обгорел. Сначала он не подавал признаков жизни, но после мы увидели, что он жив", – рассказал другой очевидец. Всего, согласно последним данным, пострадали восемь человек – четверо рабочих и четверо прохожих. Последней за помощью к медикам обратилась 48-летняя женщина. Ее откинуло взрывной волной, она упала и ударилась головой. Врачи диагностировали у пострадавшей гематому лобной области. В Московском метрополитене подчеркнули, что станция "Коломенская" работает в штатном режиме. "Данный инцидент не отразился на графике движения поездов Замоскворецкой линии. В настоящее время оба вестибюля станции "Коломенская" открыты, станция работает в штатном режиме. Строительная организация ООО "Рост-Е" временно отстранена от производства работ на данной станции до выяснения подробностей происшествия", – отметили в администрации.Почему взрыв газового баллона привел к такому мощному взрыву, объяснил бывший директор НИИ Министерства обороны России, эксперт по взрывотехнике генерал-майор Виктор Поплавский. "Это баллон, который используют строители, он больше обычного раза в три", – заметил он."Когда ставятся такие баллоны, их ограждают, исключается возможность попадания искры. Там проходили и сварочные работы. Правила техники безопасности были нарушены", – добавил эксперт.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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