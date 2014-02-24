Подробности нападения на жену соратника Чубайса

Полиция Москвы продолжает расследование нападения на 42-летнюю Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса. Предварительно обстрел женщины оценили как покушение с целью убийства. Оперативникам удалось выяснить, что нападавшие произвели три выстрела в Светлану, передает Life.ru. Причем преступники целились непосредственно в голову, то есть планировали убийство. Две пули угодили в кресло автомобиля, что, вероятно, и спасло женщине жизнь. Третья попала Светлане в подбородок, пройдя по касательной. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. По предварительным данным, врачи диагностировали у нее огнестрельное ранение подбородка, нижней губы и ушибленные раны затылочной области. В ближайшее время Светлане сделают томограмму головы, чтобы исключить наличие гематомы мозга. Ранее сообщалось, что в столице, на 105-м километре внешней стороны МКАД, злоумышленники обстреляли из травматического пистолета водителя Ford. Позже выяснилось, что в результате нападения пострадала жена скандально известного бизнесмена Михаила Лернера. По словам Светланы, она неоднократно получала угрозы в свой адрес и обращалась по этому поводу в полицию. Оперативники ведут поиск злоумышленников. По предварительной информации, они скрылись с места преступления на темной иномарке. Супруг Светланы, Михаил Лернер, был партнером главы госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса. Бизнесмен занимал должность председателя совета директоров компании "Уником". В 2014 году Лернер был осужден на шесть лет за финансовые махинации.
Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»
Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»