Подробности обстрела полицейских в Москве

На западе Москвы преступник открыл огонь по полицейским при попытке его задержания. В результате происшествия пострадали пять человек.
Инцидент произошел ночью 27 декабря в доме №22 по Ельницкой улице. "Из неустановленного пока оружия он ранил трех сотрудников уголовного розыска. И двух гражданских лиц. Четверых человек уже доставили в больницу, одному сотруднику уголовного розыска медицинская помощь оказана на месте", – цитирует источник в правоохранительных органах сайт "Комсомольская правда". Предположительно, злоумышленник вел обстрел из охотничьего ружья. Мужчина открыл огонь в тот момент, когда стражи порядка вместе с сотрудниками аварийной бригады вскрыли дверь квартиры, в которой он находился. Ранив пять человек, преступник сбежал из дома. Чтобы поймать стрелка, сотрудники МВД и Росгвардии оцепили район происшествия, движение по Ельнинской улице было ограничено. На место происшествия приехал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов и глава управления Росгвардии по столице Андрей Гранкин. Позже удалось установить личность стрелка. По неофициальной информации, злоумышленник проживал в этом же доме вместе с женой и сыном-студентом. На данный момент бойцы СОБРа блокировали преступника в одной из квартир и готовятся к штурму. Тем временем очевидцам удалось снять на видео момент эвакуации раненых при обстреле людей, передает Life.ru. На кадрах видно, как пострадавших несут на носилках к каретам скорой помощи.
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В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
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