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Подробности обстрела полицейских в Москве

27 декабря 2016, вторник, 09:14 – ИА СОЧИ-24

Подробности обстрела полицейских в Москве
Подробности обстрела полицейских в Москве
На западе Москвы преступник открыл огонь по полицейским при попытке его задержания. В результате происшествия пострадали пять человек.

Инцидент произошел ночью 27 декабря в доме №22 по Ельницкой улице. "Из неустановленного пока оружия он ранил трех сотрудников уголовного розыска. И двух гражданских лиц. Четверых человек уже доставили в больницу, одному сотруднику уголовного розыска медицинская помощь оказана на месте", – цитирует источник в правоохранительных органах сайт "Комсомольская правда".
Предположительно, злоумышленник вел обстрел из охотничьего ружья. Мужчина открыл огонь в тот момент, когда стражи порядка вместе с сотрудниками аварийной бригады вскрыли дверь квартиры, в которой он находился. Ранив пять человек, преступник сбежал из дома. Чтобы поймать стрелка, сотрудники МВД и Росгвардии оцепили район происшествия, движение по Ельнинской улице было ограничено. На место происшествия приехал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов и глава управления Росгвардии по столице Андрей Гранкин.
Позже удалось установить личность стрелка. По неофициальной информации, злоумышленник проживал в этом же доме вместе с женой и сыном-студентом. На данный момент бойцы СОБРа блокировали преступника в одной из квартир и готовятся к штурму. Тем временем очевидцам удалось снять на видео момент эвакуации раненых при обстреле людей, передает Life.ru. На кадрах видно, как пострадавших несут на носилках к каретам скорой помощи.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:31
Как приумножить капитал в интернете

Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»

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