Подробности падения Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком

16 января 2017, понедельник, 09:29 – ИА СОЧИ-24



Подробности падения Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком

Турецкий грузовой самолет Boeing 747, следовавший из Гонконга в Стамбул, потерпел аварию над Бишкеком и рухнул на дачный поселок. Сообщается о 37 жертвах катастрофы."Еще восемь человек госпитализированы с места аварии в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей", – цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава Киргизии. По словам специалистов, число жертв может вырасти до 40. Представитель ведомства уточнил, что в зоне падения проводятся поисково-спасательные работы, поэтому данные могут измениться. В российском посольстве заявили, что наших соотечественников среди погибших нет.Сообщалось, что командир воздушного судна выжил, но позже эти сведения опровергли. "Пилот скончался на месте крушения самолета, машина скорой помощи доставила в морг его тело", – цитирует РИА Новостипредставителя пресс-службы республиканского Минздрава Елену Баялинову.Спасатели продолжают разбор обломков лайнера. В скором времени будут найдены черные ящики, сообщает Life.ru.Лайнер турецкой авиакомпании рухнул на киргизский поселокв 07:30 по местному времени (04:30 мск). "Я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома", – заявил пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгул Уулу. Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов рассказал, что лайнер упал в двух километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины трагедии еще не известны. "На месте работают специалисты, создан штаб по расследованию причин крушения. Почему он не смог вписаться – пока сказать не можем", – заявил глава ведомства.Расследованием займется специальная межведомственная комиссия. Она определит, были ли это технические проблемы или всему виной стали неблагоприятные погодные условия.Международный аэропорт Манас, где должен был приземлиться Boeing 747, не принимает и не выпускает самолеты. "Два рейса на вылет из Бишкека в Москву и Санкт-Петербург, а также рейс из подмосковного Жуковского в столицу Киргизии задерживаются из-за ЧП. Самолеты смогут совершить перелет не раньше 13:00 мск", – заявил пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Сергей Антонов. В пресс-службе президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что глава республики поручил выяснить причины трагедии и принять меры по устранению последствий катастрофы. Он выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать помощь пострадавшим.

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