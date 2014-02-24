|17 февраля, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
16 февраля 2017, четверг, 20:58 – ИА СОЧИ-24
Похищение произошло во дворе одного из жилых домов на улице Красного Маяка
в Москве. Как выяснилось, жертва имеет свой бизнес. Предположительно, похищение
может быть связано с ее предпринимательской деятельностью.
Женщина вышла на улицу с матерью, к ней подошли несколько неизвестных
мужчин, надели на нее наручники и увезли. "Неустановленные лица применили
физическую силу к 42-летней женщине, посадили ее в машину Lada Priora и увезли
в неизвестном направлении", – цитирует старшего помощника руководителя Главного
следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову ТАСС.
С заявлением о похищении в полицию обратилась мать бизнесвумен. По данному
факту организована доследственная проверка. Стражи порядка ищут женщину и ее похитителей, опрашивают родственников
пострадавшей и очевидцев произошедшего. В городе введен план "Перехват".
Недавно в Москве произошло подобное дерзкое
преступление. Как писали Dni.ru, 10 февраля на Ленинском проспекте столицы злоумышленники
затолкали в машину девушку, после чего скрылись с места происшествия. Подозреваемых
удалось задержать. Выяснилось, что похищенная девушка смогла
самостоятельно отбиться от преступника, перехитрив мужчину и выбросив его из авто.
Внедорожник был остановлен неподалеку от места происшествия.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.