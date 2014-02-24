

Высланные российские дипломаты застряли в США сегодня, 09:58 Российские дипломаты, высланные из Соединенных Штатов согласно новым санкциям, не смогли покинуть страну без затруднений. Все предновогодние билеты из Вашингтона в Москву уже распроданы...»

В московских аэропортах отменили 36 рейсов сегодня, 09:44 В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов..»

Кремль признали непричастным к итогам выборов в США сегодня, 09:31 Организация WikiLeaks отметила непричастность России к хакерским атакам на американские сервера в период президентских выборов. По ее данным, Кремль не повлиял на результаты голосования...»

Россиянам хотят отключить газ в квартирах сегодня, 09:29 В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»



Как крушение Ту-154 ударит по российской экономике сегодня, 08:58 Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»

Российские хоккеисты проиграли США на Чемпионате мира сегодня, 08:45 В Канаде завершился матч между Россией и США в рамках третьего тура группового этапа молодежного Чемпионата мира по хоккею..»

Трамп отреагировал на антироссийскую агонию Обамы сегодня, 08:30 Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»

Подробности убийства бойца Росгвардии в Москве сегодня, 08:28 Правоохранительные органы столицы были подняты по тревоге после нападения на бойцов Росгвардии в Новой Москве. Между преступниками и военнослужащими произошла перестрелка...»