Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

8 февраля 2017, среда, 08:44 – ИА СОЧИ-24



Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии.Полтора года назад Жданов пережил тяжелейшую утрату.Покончила с собой его супруга. По словам близких, из-за этого эрудит находилсяв депрессии. Кроме того, за неделю до смерти участник телепередачи "Свояигра" ушел в отпуск, после чего с ним никто не контактировал.Между тем, в полиции опровергли появившиеся ранее сведения остранных ранах, якобы найденных на трупе. Правоохранители рассказали, что нателе эрудита нет признаков насильственной смерти, передает РЕН.Андрей Жданов умер 5 февраля в Тольятти, через два дня еготело нашла мать. Мужчина скончался в своей квартире.Выпускник Литературного института имени Горького АндрейЖданов широко известен участием в телевикторине "Своя игра". Сфевраля 1999 года, когда он впервые появился на телевидении, эрудит принялучастие в 74 программах.Жданову удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011 годуэрудит завоевал главный приз – автомобиль. Последний раз он участвовал винтеллектуальной телепередаче в сентябре 2016 года.

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