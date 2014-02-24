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Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"
8 февраля 2017, среда, 08:44 – ИА СОЧИ-24
Полтора года назад Жданов пережил тяжелейшую утрату.
Покончила с собой его супруга. По словам близких, из-за этого эрудит находился
в депрессии. Кроме того, за неделю до смерти участник телепередачи "Своя
игра" ушел в отпуск, после чего с ним никто не контактировал.
Между тем, в полиции опровергли появившиеся ранее сведения о
странных ранах, якобы найденных на трупе. Правоохранители рассказали, что на
теле эрудита нет признаков насильственной смерти, передает РЕН.
Андрей Жданов умер 5 февраля в Тольятти, через два дня его
тело нашла мать. Мужчина скончался в своей квартире.
Выпускник Литературного института имени Горького Андрей
Жданов широко известен участием в телевикторине "Своя игра". С
февраля 1999 года, когда он впервые появился на телевидении, эрудит принял
участие в 74 программах.
Жданову удалось победить в 49 выпусках шоу. В 2011 году
эрудит завоевал главный приз – автомобиль. Последний раз он участвовал в
интеллектуальной телепередаче в сентябре 2016 года.
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