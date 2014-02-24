Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
11 января 2017, среда, 14:13 – ИА СОЧИ-24
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
Столичные полицейские выясняют обстоятельства смерти 48-летней женщины в квартире на Запорожской улице. По словам соседей и медиков, женщина погибла от отравления бытовым газом, однако представители "Мосгаза" в этом не уверены. Как выяснилось, экстренные службы города вызвал 52-летний глава семейства. Мужчина вернулся с дачи и не смог попасть в квартиру – дверь ему никто не открыл. Тогда он обратился за помощью к соседям и влез в дом через окно, после чего обнаружил без сознания жену, 20-летнего сына и 16-летнюю дочь, сообщает "Московский комсомолец". Приехавшим на вызов медикам глава семьи сообщил, что "у нас здесь суицид", однако врачи почувствовали в квартире отчетливый запах бытового газа, особенно интенсивно он ощущался на кухне. При этом странным им показалось то, что все конфорки на плите были выключены. Чтобы проветрить помещение, медики открыли окна и входную дверь, после чего приступили к спасению членов семьи. К тому времени 48-летняя женщина была уже мертва, а у ее детей и мужа диагностировали дыхательную недостаточность. Юношу госпитализировали в реанимацию НИИ Склифосовского, его сестру – в 33-ю больницу. А их отца – в Центр лечения острых отравлений НИИ Склифосовского. Между тем специалисты "Мосгаза", взявшие пробы воздуха с места происшествия, не обнаружили в них следов газа. Аварийно-спасательные бригады установили, что газовые приборы в квартире герметичны и были перекрыты, сообщает сетевое издание m24.ru. Как заявила заместитель генерального директора компании Дарья Распопова, выводы о причине смерти женщины пока делать рано. "Еще одним прямым подтверждением преждевременных выводов об отравлении бытовым газом служит тот факт, что любой человек, попавший в квартиру после инцидента, получил бы очевидные признаки отравления бытовым газом", – заявили в "Мосгазе".
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