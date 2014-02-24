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Подробности захвата семьи москвичом-психопатом
20 февраля 2017, понедельник, 16:01 – ИА СОЧИ-24
Мужчина, состоящий
на учете у психиатра, не выпускающий из квартиры свою жену с тремя маленькими
детьми, проигнорировал предложение своих матери и сестры пойти на переговоры. Со
злоумышленником пытаются установить контакт и полицейские, но пока
безрезультатно. Старшему
ребенку захватчика четыре года, среднему – 2,7, а младшему – чуть больше года. Житель Ново-Переделкина, где он с семьей снимает
квартиру, ведет онлайн-трансляцию происходящего
на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает Life.ru. Захватчик на
протяжении нескольких часов подробно описывает свои действия. Злоумышленник,
являющийся по профессии электромонтажником, выдвинул свои требования. Он
заявил, что ему необходимо связаться с посольствами Ирана и Китая, чтобы
получить политическое убежище. Мужчина угрожает расправиться с семьей в случае,
если его требования не будут удовлетворены.
На переговоры с Леонидом О. выехал представитель
дипломатического ведомства Азербайджана, сообщает Nation News. На своей странице мужчина заявил, что у него есть
доказательства подлинности сборника под названием "Протоколы сионских мудрецов",
который является экстремистским материалом в России. Согласно последним подробностям происшествия, оказалось,
что днем ранее мужчина выпорол ребенка. Из-за этого его жене пришлось вызвать
полицию. В настоящее время бойцы СОБРа, Росгвардии, полицейские и спасатели готовятся к штурму квартиры с заложниками.
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