Подросток свернул шею из-за смартфона

Юная жительница китайского города Циндао получила тяжелую травму шейных отделов позвоночника из-за чрезмерного увлечения смартфоном. По словам врачей, 14-летняя девушка больше не сможет выпрямить шею. Как рассказали родители китаянки, их дочь в течение долго времени практически не отрывалась от любимых гаджетов – смартфона и компьютера. В результате, шея девочки постоянно находилась в согнутом состоянии, что привело к серьезной деформации шейных позвонков, передает South China Morning Post. Однако теперь подростку придется избавиться от своей пагубной привычки. Врачи запретили ей пользоваться телефоном более двух часов в день. При этом медики подчеркнули, что девочка не сможет выпрямить шею из-за деформации. Как отмечает издание, это не первый случай, когда дети калечатся из-за пристрастия к смартфонам. Ранее с такой же проблемой столкнулись и родители десятилетнего мальчика. При этом, как отмечают врачи, подобная деформация шейных отделов позвоночника чаще встречается у людей старше 50 лет.Отметим, что еще одна опасность, непосредственно связанная со смартфонами, – это селфи. Нередко стремление молодых людей сделать эффектный снимок заканчивается смертью. Так, ранее сообщалось, что две юные жительницы Мексики погибли, пытаясь сделать селфи на фоне взлетно-посадочной полосы. Лайнер задел крылом головы девушек, и они скончались от тяжелых черепно-мозговых травм.
Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»
Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»