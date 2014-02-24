Подводник впал в кому после плавания в бассейне

В Санкт-Петербурге после плавания в бассейне в реанимацию попал подводник. Жена пострадавшего уверена, что у него сучился спазм или судорога в воде, из-за чего он и начал тонуть."Он бывший военный, закончил училище подводного плавания. Ходил в клуб два года", – цитирует ее Life.ru. В больнице мужчина впал в кому.
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»