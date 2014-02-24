Поезд метро эвакуировали из-за спутавших стразы с ртутью пассажиров
26 декабря 2016, понедельник, 13:13 – ИА СОЧИ-24
Поезд метро эвакуировали из-за спутавших стразы с ртутью пассажиров
На станции "Перово" Калининско-Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена из одного из поездов были эвакуированы все пассажиры. В одном из вагонов люди заметили мелкие блестящие шарики на полу. Они предположили, что это разлитая ртуть, о чем незамедлительно сообщили машинисту, передает Life.ru. Всех пассажиров вывели и отогнали состав в депо. Проверка показала, что на полу вагона были рассыпаны стразы.
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