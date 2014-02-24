Погоду в Москве испортят снег и холод

24 марта 2017, пятница, 10:30 – ИА СОЧИ-24



Погоду в Москве испортят снег и холод

В столичном регионе в выходные ожидается похолодание. Вместе с ним на Москву обрушатся дождь и снег.По словам специалиста погодного центра "Фобос", на столицунадвигается холодный атмосферный фронт. Небо уже затягиваютоблака, а после обеда 24 марта начнется дождь, который вечером сменитсямокрым снегом. "В ночь с приходом тыловой части циклона начнет поступатьполярный воздух. Смешанные осадки перейдут в заряды снега, похолодаетв Москве до -1…-3, до 0…-5по области. При такой температуре выпавшие осадки превратятсяв гололедицу", – цитирует синоптика РИА Новости.Небольшие осадкиожидаются и в субботу. Температура вернется в рамки климатической нормы: в Москве+2…+4, по области – 0...+5. В воскресенье картина изменится под влиянием скандинавского антициклона. Солнца в столичном регионе будет больше, однако ночная температура останется на минусовой отметке-2…-4. День пройдет без существенных осадков, а воздух прогреется до +4...+6.Ситуация резко ухудшится 27 марта. "Холодный фронт принесет мощные облака, обложные осадкив виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явленияи сильный ветер. Такая погода сохранится до концамесяца", – заключил специалист "Фобоса".

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