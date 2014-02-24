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Погоду в Москве испортят снег и холод
24 марта 2017, пятница, 10:30 – ИА СОЧИ-24
По словам специалиста погодного центра "Фобос", на столицу
надвигается холодный атмосферный фронт. Небо уже затягивают
облака, а после обеда 24 марта начнется дождь, который вечером сменится
мокрым снегом. "В ночь с приходом тыловой части циклона начнет поступать
полярный воздух. Смешанные осадки перейдут в заряды снега, похолодает
в Москве до -1…-3, до 0…-5
–
по области. При такой температуре выпавшие осадки превратятся
в гололедицу", – цитирует синоптика РИА Новости.
Небольшие осадки
ожидаются и в субботу. Температура вернется в рамки климатической нормы: в Москве
–
+2…+4, по области – 0...+5. В воскресенье картина изменится под влиянием скандинавского антициклона. Солнца в столичном регионе будет больше, однако ночная температура останется на минусовой отметке
–
-2…-4. День пройдет без существенных осадков, а воздух прогреется до +4...+6.
Ситуация резко ухудшится 27 марта. "Холодный фронт принесет мощные облака, обложные осадки
в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления
и сильный ветер. Такая погода сохранится до конца
месяца", – заключил специалист "Фобоса".
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