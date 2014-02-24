Погоня грозного слона за туристами попала на видео
22 февраля 2017, среда, 13:58 – ИА СОЧИ-24
Погоня грозного слона за туристами попала на видео
Неприятный инцидент произошел с туристами во время сафари в Национальном парке Крюгера в ЮАР. На дорогу, по которой они ехали, внезапно выбежал огромный слон и долгое время преследовал их машину. Захватывающее видео погони слона за туристами был снят и опубликован на YouTube-канале Национального парка. За сутки ролик набрал более 38 тысяч просмотров. На кадрах видно, как огромное животное бежит по дороге, стремясь догнать машину с людьми. При этом, каждый раз, когда бивни слона оказывались в опасной близости от туристов, они начинали испуганно кричать и просить водителя ехать побыстрее. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пробежав несколько километров, животное потеряло интерес к путешественникам и свернуло в сторону.
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