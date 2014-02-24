Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео
23 января 2017, понедельник, 21:31 – ИА СОЧИ-24
Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает. Следы похитителя теряются на пятом этаже здания. Не исключено, что злоумышленник действовал не один. С заявлением о краже модели корабля "Черная жемчужина" в полицию обратился генеральный директор Центрального детского магазина на Лубянке. Ирония ситуации заключается в том, что по сюжету ленты "Пираты карибского моря" корабль "Черная жемчужина" считался соблазнительной добычей и не раз менял хозяев.
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»