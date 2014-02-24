Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах

19 января 2017, четверг, 19:45 – ИА СОЧИ-24



Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах

Похищенная 12-летняя Анастасия Дьякова, которую 17 января нашли живой в автомобиле на городской свалке в Оренбурге, рассказала, как 29-летний злоумышленник издевался над ней. Девочка отметила, что не знает, почему Юрий Тиунов мог ее выкрасть.Школьница рассказала о том, что похититель силой запихнул ее в багажникоколо ее же подъезда. Настя, несмотря на пережитый ужас, утверждает, чтосейчас чувствует себя уже нормально и вспоминает подробности случившегося."Водворе в багажник засунули и привезли за город, и били там. Написала маме, чтоменя увозят, чтобы она помогла мне. Меня везли минут 15–20, не знаю, кудапривезли", – цитирует девочку Life.ru.Школьница подтвердила, что похититель издевался над ней."Бил все время,в основном молчал. По лицу бил и по руке – я прикрывалась рукой", – сообщила она."Меня нашла полиция. Они увидели машину и подъехали. Похититель тогдавпереди сидел, увидел полицию и пошел к ним смотреть. Похититель не пыталсясбежать", – рассказала Настя.Девочка отметила, что не знает, почему мужчина мог еевыкрасть. По версии следствия, он хотел изнасиловать ребенка. В свою очередь, мамашкольницы рассказала, что Настя чувствует себя плохо, но старается держаться."В плохом состоянии,лицо все побито. Сейчас следователь приедет, в больницу на освидетельствованиепоедем. Психологи будут работать. Говорила, что избивал ее, заставлял питьконьяк, нюхал какой-то порошок", – говорит мама Насти. Женщина сообщила, что находилась дома,когда дочь отправила ей СМС с сообщением о случившемся. Выяснилось, что за десять минут до похищения 12-летней Насти Дьяковойзлоумышленник пытался украсть еще двух школьниц. "Спустя час после поисков преступникаследователи располагали данными о том, что похититель действовал в одиночку исовершил преступление со второй попытки. За 10 минут до этого он уже пыталсяувезти с собой на том же авто еще двух девочек, которым удалось отбиться отнего. Приметы нападавшего позволили предположить, что это один и тот же человек",– рассказали в Следственном комитете по Оренбургской области. Как писали Dni.Ru, в Оренбурге неизвестный наавтомобиле Lada Granta похитил 12-летнюю девочку.Злоумышленник насильно посадил ее в машину и скрылся. Момент похищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль сошкольницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.

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