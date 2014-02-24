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Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах
19 января 2017, четверг, 19:45 – ИА СОЧИ-24
Школьница рассказала о том, что похититель силой запихнул ее в багажник
около ее же подъезда. Настя, несмотря на пережитый ужас, утверждает, что
сейчас чувствует себя уже нормально и вспоминает подробности случившегося.
"Во
дворе в багажник засунули и привезли за город, и били там. Написала маме, что
меня увозят, чтобы она помогла мне. Меня везли минут 15–20, не знаю, куда
привезли", – цитирует девочку Life.ru.
Школьница подтвердила, что похититель издевался над ней.
"Бил все время,
в основном молчал. По лицу бил и по руке – я прикрывалась рукой", – сообщила она.
"Меня нашла полиция. Они увидели машину и подъехали. Похититель тогда
впереди сидел, увидел полицию и пошел к ним смотреть. Похититель не пытался
сбежать", – рассказала Настя.
Девочка отметила, что не знает, почему мужчина мог ее
выкрасть. По версии следствия, он хотел изнасиловать ребенка. В свою очередь, мама
школьницы рассказала, что Настя чувствует себя плохо, но старается держаться."В плохом состоянии,
лицо все побито. Сейчас следователь приедет, в больницу на освидетельствование
поедем. Психологи будут работать. Говорила, что избивал ее, заставлял пить
коньяк, нюхал какой-то порошок", – говорит мама Насти. Женщина сообщила, что находилась дома,
когда дочь отправила ей СМС с сообщением о случившемся. Выяснилось, что за десять минут до похищения 12-летней Насти Дьяковой
злоумышленник пытался украсть еще двух школьниц. "Спустя час после поисков преступника
следователи располагали данными о том, что похититель действовал в одиночку и
совершил преступление со второй попытки. За 10 минут до этого он уже пытался
увезти с собой на том же авто еще двух девочек, которым удалось отбиться от
него. Приметы нападавшего позволили предположить, что это один и тот же человек",
– рассказали в Следственном комитете по Оренбургской области. Как писали Dni.Ru, в Оренбурге неизвестный на
автомобиле Lada Granta похитил 12-летнюю девочку.
Злоумышленник насильно посадил ее в машину и скрылся. Момент похищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль со
школьницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.
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