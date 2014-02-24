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Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили

18 января 2017, среда, 16:43 – ИА СОЧИ-24

Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
Появились подробности похищения 12-летней Анастасии Дьяковой, которую 17 января нашли живой в автомобиле на городской свалке в Оренбурге. Похититель заставлял школьницу пить алкоголь и пытался изнасиловать.
Когда сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области
совместно с полицейскими отыскали девочку, она рассказала стражам порядка о похищении, а также сообщила подробности
того, что с ней делал 29-летний преступник. Им оказался сотрудник магазина "Магнит".
По словам Насти, похититель заставлял ее пить коньяк, в который подмешивал белый
порошок, и пил сам. Мужчина жестоко обращался со школьницей, кричал на нее и
бил, когда она сопротивлялась в ответ на его просьбы.
После приема спиртного преступник раздел Настю и разделся сам, а затем попытался изнасиловать. "Трудно было слушать ее рассказ и то, что он с ней делал. Он
не просто к ней приставал, он раздел ее, но ему помешали полиция с волонтерами.
Поэтому у него ничего не получилось", – сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас Настя
Дьякова находится в больнице под наблюдением врачей.Уголовное
дело о похищении школьницы получило широкий общественный резонанс. В связи с
этим руководству следственного управления поручено передать его в отдел по
расследованию особо важных дел для дальнейшей разработки. Как
писали Dni.Ru, в Оренбурге неизвестный на автомобиле
Lada Granta похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник насильно посадил ее в
машину и скрылся. Момент похищения школьницы попал на видео. На опубликованных
кадрах видно, как автомобиль со школьницей, закрытой внутри, удаляется с места
происшествия.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:44
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы

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сегодня, 18:44
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

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сегодня, 18:30
Мужчин лишают искушений в Крещение

Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»
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