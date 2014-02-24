Похищенную в Оренбурге школьницу прятали на свалке

17 января 2017, вторник, 21:29 – ИА СОЧИ-24



Похищенную в Оренбурге школьницу прятали на свалке

Похищенную в Оренбурге 12-летнюю девочку нашли в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.В Оренбурге найдена живой похищенная неизвестными на автомобиле Lada 12-летняя Анастасия Дьякова.По информации Следственного комитета России по региону, девочка быланайдена в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки, передаетФАН. С пострадавшей работают психологи и медики. Жизни девочки ничего неугрожает.Как сообщает местное СМИ "Новости Оренбурга" на своей странице в Twitter, сотрудники полиции задержалиодного из похитителей. В городе объявлен план "Перехват", оперативникиразыскивают остальных злоумышленников.Отметим, девочка была насильно посажена в белый автомобильLada Granta возле одногоиз домов по улице Родимцева. По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Как писали Dni.ru, в Солнечногорском районе Подмосковья трое мужчин насильно удерживали в машине 16-летнюю девочку. Злоумышленники требовали от ее отца выплатить долг. По некоторой информации, деньги необходимо было заплатить фирме "Варужана". К счастью, спустя сутки девочку удалось найти и вернуть домой. Эту информацию сообщили в школе, где учится подросток. По факту происшествия полицейские организовали доследственную проверку.

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