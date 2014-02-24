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Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
19 января 2017, четверг, 22:16 – ИА СОЧИ-24
Происшествия случились возле Краснокамска весной 2011 года, когда двое детей
7 и 11 лет без присмотра взрослых катались в лесу на лыжах. К ним подошел
неизвестный и, применив физическую силу, совершил в отношении детей
насильственные действия сексуального характера.
Шесть лет тяжкое
преступление оставалось нераскрытым. Когда похитителя Анастасии Дьяковой
грузчика магазина "Магнит" Тиунова проверяли на причастность к другим
преступлениям, по ДНК-учетам были выявлены
совпадения с генотипом лица, совершившего нападение на детей в краснокамском
лесу, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу Следственного
комитета России.
Составленный по
описанию пострадавших детей фоторобот оказался очень похожим на задержанного в
Оренбурге похитителя. После ареста Тиунова правоохранители сообщили подробности
поисковой операции.
За 10 минут до похищения Насти водитель на белой Lada Granta уже
попытался увезти с собой на том же авто еще двух девочек. К счастью, им удалось
отбиться от неизвестного. Позже девочки описали человека, который напал на них,
в точности похожего на задержанного Юрия Тиунова.
Как писали Dni.Ru, в
Оренбурге неизвестный на автомобиле Lada Granta
похитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник насильно посадил ее в машину
и скрылся. Момент похищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как
автомобиль со школьницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.
Источник:
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