Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем

19 января 2017, четверг, 22:16 – ИА СОЧИ-24



Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем

Задержанного похитителя 12-летней оренбургской школьницы Юрия Тиунова проверили на причастность к другим преступлениям. Оказалось, что мужчина уже совершил злодеяния в 2011 году в отношении двух школьников в Пермском крае.Происшествия случились возле Краснокамска весной 2011 года, когда двое детей7 и 11 лет без присмотра взрослых катались в лесу на лыжах. К ним подошелнеизвестный и, применив физическую силу, совершил в отношении детейнасильственные действия сексуального характера.Шесть лет тяжкоепреступление оставалось нераскрытым. Когда похитителя Анастасии Дьяковойгрузчика магазина "Магнит" Тиунова проверяли на причастность к другимпреступлениям, по ДНК-учетам были выявленысовпадения с генотипом лица, совершившего нападение на детей в краснокамскомлесу, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу Следственногокомитета России.Составленный поописанию пострадавших детей фоторобот оказался очень похожим на задержанного вОренбурге похитителя. После ареста Тиунова правоохранители сообщили подробностипоисковой операции.За 10 минут до похищения Насти водитель на белой Lada Granta ужепопытался увезти с собой на том же авто еще двух девочек. К счастью, им удалосьотбиться от неизвестного. Позже девочки описали человека, который напал на них,в точности похожего на задержанного Юрия Тиунова.Как писали Dni.Ru, вОренбурге неизвестный на автомобиле Lada Grantaпохитил 12-летнюю девочку. Злоумышленник насильно посадил ее в машинуи скрылся. Момент похищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, какавтомобиль со школьницей, закрытой внутри, удаляется с места происшествия.

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