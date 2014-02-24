Похитители угрожают взорвать самолет на Мальте



"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet сегодня, 12:29 Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»

Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов сегодня, 12:00 В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением..»

Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток сегодня, 11:29 Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий...»

В США обвинили Порошенко в коррупции сегодня, 10:43 Американский журнал опубликовал статью под авторством депутата Верховной рады Александра Онищенко. В материале политик публично обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции...»