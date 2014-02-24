Похитители угрожают взорвать самолет на Мальте

Пассажирский лайнер Airbus 320 авиакомпании Afriqiyah Airways был захвачен в Ливии, передает Reuters. Сообщается о двух захватчиках. Они направили самолет на Мальту, а после приземления пообещали взорвать лайнер. Сообщается, что на борту находятся 118 человек. Экстренные службы страны приведены в повышенную готовность, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»