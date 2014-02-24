Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева

10 февраля 2017, пятница, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева

Украинские власти пытаются убедить граждан страны, что на стороне республик Донбасса воюют некие "отщепенцы". Мол, жители Донецка и Луганска спят и видят, как бы вернуться в объятия "нэньки", а злобные пророссийские ополченцы их не пускают. Однако истинное отношение донбассцев к тем, кто защищает их ценой своей жизни, не скроешь. Проводить в последний путь легендарного комбата Гиви пришли десятки тысяч человек."Укроботы" не дремлют. В день похорон МихаилаТолстых соцсети пестрят "доказательствами" того, как жителей Донецкасилой свозят на похороны на специальных автобусах. Только вот, готовя заранеесвои фейки по стандартным лекалам, их авторы не учли маленькой детали.Прощаться с Гиви пришли около 55 тысяч человек. Это сколько же понадобилосьавтобусов, чтобы переправить в центр Донецка толпы народа?Церемония проходила в здании театра оперы и балета.Проститься с Толстых пришли глава ДНР Александр Захарченко и представителиправительства республики. У входа в оперный театр собрались тысячи людей, итолпа все росла. У здания ждал тягач с артиллерийским орудием, на который вконце прощания поставили гроб с командиром батальона "Сомали"."Уверен, что правда восторжествует. Этого террористанайдут и покажут на весь мир, кто совершил этот подлый поступок. Людиблагодарны Гиви за то, что он сделал. И мы обязаны завершить начатое. Этоозначает формирование нового государства на тех принципах, которые нужны людям,а не те, которые им навязывают", – заявил на церемонии заместительначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Когда гроб с телом комбата "Сомали" МихаиломТолстых опускали в могилу, глава ДНР Александр Захарченко отсалютовал Гиви,расстреляв целую обойму из личного оружия в воздух. Руководитель республикипроводил своего бойца в последний путь на кладбище "Донецкое море".Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск,летом 2014 года – в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 годаучаствовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоенозвание полковника ДНР.Комбат погиб утром 8 февраля в результате выстрела изреактивного пехотного огнемета "Шмель". В связи с этим в ДНР былобъявлен трехдневный траур. В оперативном командовании предположили, чтоубийство было совершено украинскими спецслужбами, в преступлении может бытьзамешан советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Позднее по факту теракта главнаявоенная прокуратура республики возбудила уголовное дело. Глава ДНР высказал свое мнение поводу убийства командирабатальона "Сомали". "Нас вынуждают отомстить за Мишку, начатьнаступление. Это срыв Минских соглашений. Но это наступление будет абсолютнонепродуманным. Поэтому мы будем готовиться, а за Гиви мы в любом случаеотомстим", – заявил Александр Захарченко.Смерть и похороны Михаила Толстых еще больше разделилиДонбасс и Украину. И возврата к прошлому не будет, уверен журналист АндрейБабицкий. "Те, кто настаивает на наличии хитрого плана, согласно которомуМосква якобы вознамерилась поэтапно вернуть Донбасс в состав Украины, должнывнимательно отсмотреть видео с сегодняшних похорон", – пишет журналист."Поймите, что вот эти люди, никем не подгоняемые, неприсланные, пришедшие по доброй воле проститься с Михаилом Толстых, точно также выйдут на улицы и площади, чтобы заявить о своем принятом не сегодня и дажене вчера решении никогда и ни при каких обстоятельствах не возвращаться туда,откуда они ушли – ушли раз и навсегда. А вместе с ними выйдут и люди с оружием,которые сегодня воюют, иногда погибают на передовой по той же самой причине:чтобы никому не пришло в голову распорядиться их судьбой вопреки их желанию",– приводит мнение Бабицкого Life.ru. По словам журналиста, едва ли жители Донбасса смогут забыть тысячизагубленных жизней, в том числе и детских, ненависть и проклятия, транслируемыепротивной стороной, демонстративную расправу с остатками русской культуры иязыка, изувеченное Майданом сознание миллионов небратьев, считающих Россию ирусских порождением дьявола.

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