Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу

26 января 2017, четверг, 16:13 – ИА СОЧИ-24



Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу

Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным.Депутат и по совместительству член коллегии МВД Украины АнтонГеращенко обвинил российских журналистов в том, что они сознательно используютв своих материалах его фотографии до похудения. Народный избранник признался,что бороться с лишним весом он начал давно, за последние месяцы Геращенкосбросил около 50 килограммов и сейчас его вес приближается к 110 килограммам.Между тем в российском сегменте Сети ему постоянно приходится натыкаться настарые фотографии, сделанные около года назад.Парламентарий добавил, что для сброса веса изменил образжизни: стал меньше есть. "На спортзал, к сожалению, времени нет", – приводитслова Геращенко Lenta.ru.Антон Геращенко – один из самых одиозных и националистическинастроенных украинских политиков. Скандальный сайт "Миротворец" – егодетище. Этот ресурс выкладывает в свободный доступ данные журналистов,ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменникамиродины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал спискижурналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитациюсамопровозглашенных республик на юго-востоке Украины, с указанием их контактныхданных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. ПредставительОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожнымшагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасностьжурналистов". Действия владельцев сайта не раз критиковали и в Москве: официальныйпредставитель МИДа Мария Захарова заявляла, что он нацелен на разжиганиененависти и травлю журналистов на Украине и за ее пределами.

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