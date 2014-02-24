ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу

26 января 2017, четверг, 16:13 – ИА СОЧИ-24

Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу
Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу
Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным.

Депутат и по совместительству член коллегии МВД Украины Антон
Геращенко обвинил российских журналистов в том, что они сознательно используют
в своих материалах его фотографии до похудения. Народный избранник признался,
что бороться с лишним весом он начал давно, за последние месяцы Геращенко
сбросил около 50 килограммов и сейчас его вес приближается к 110 килограммам.
Между тем в российском сегменте Сети ему постоянно приходится натыкаться на
старые фотографии, сделанные около года назад.
Парламентарий добавил, что для сброса веса изменил образ
жизни: стал меньше есть. "На спортзал, к сожалению, времени нет", – приводит
слова Геращенко Lenta.ru.
Антон Геращенко – один из самых одиозных и националистически
настроенных украинских политиков. Скандальный сайт "Миротворец" – его
детище. Этот ресурс выкладывает в свободный доступ данные журналистов,
ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками
родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки
журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию
самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины, с указанием их контактных
данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Представитель
ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным
шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность
журналистов". Действия владельцев сайта не раз критиковали и в Москве: официальный
представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что он нацелен на разжигание
ненависти и травлю журналистов на Украине и за ее пределами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:14
В Подмосковье многоэтажку залило кипятком

В подмосковной Балашихе в многоэтажном доме на Горенском бульваре произошла коммунальная авария..»

сегодня, 16:58
Трамп заморозил денежный перевод Обамы

Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»

сегодня, 16:30
На севере Петербурга загорелся завод

На севере Санкт-Петербурга загорелся электродный завод..»

сегодня, 16:29
Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»

сегодня, 16:29
За что мстила России "печенюшница" Нуланд

Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»

сегодня, 16:13
Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу

Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным...»

сегодня, 15:58
Московский таксист вышвырнул из машины двухлетнего ребенка

В Москве водитель такси вышвырнул из салона женщину с малолетним ребенком. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга...»

сегодня, 15:43
Названа причина мощного взрыва на ТЭЦ в Пензе

Российские правоохранители и экстренные службы Пензенской области установили предварительную причину взрыва на ТЭЦ в столице региона..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:14
В Подмосковье многоэтажку залило кипятком

В подмосковной Балашихе в многоэтажном доме на Горенском бульваре произошла коммунальная авария..»

сегодня, 16:58
Трамп заморозил денежный перевод Обамы

Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»

сегодня, 16:30
На севере Петербурга загорелся завод

На севере Санкт-Петербурга загорелся электродный завод..»

сегодня, 16:29
Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»

сегодня, 16:29
За что мстила России "печенюшница" Нуланд

Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»

сегодня, 16:13
Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу

Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным...»

сегодня, 15:58
Московский таксист вышвырнул из машины двухлетнего ребенка

В Москве водитель такси вышвырнул из салона женщину с малолетним ребенком. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга...»

сегодня, 15:43
Названа причина мощного взрыва на ТЭЦ в Пензе

Российские правоохранители и экстренные службы Пензенской области установили предварительную причину взрыва на ТЭЦ в столице региона..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.