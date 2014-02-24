Пойман подозреваемый в убийстве женщины и ее сына под Москвой
29 декабря 2016, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24
Пойман подозреваемый в убийстве женщины и ее сына под Москвой
Правоохранители задержали ранее судимого 34-летнего жителя Тульской области. Он подозревается в совершении резонансного убийства женщины и ее пятилетнего сына под Москвой.С задержанным работают следователи, передает телеканал "360". Мотивы предполагаемого преступники остаются неизвестны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»