Поклонник сделал Захаровой необычный подарок

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки. Журналист сказал, что болгарский костюм для Захаровой попросил передать пенсионер-инвалид. Он решил сделать такой подарок после того, как посмотрел ее выступление с танцем "калинка". Именно тогда, по словам журналиста, и были "сняты мерки" с представителя российского МИД, передает Life.ru. Дипломат поблагодарила болгарского журналиста, пообещав выложить фото в подаренном костюме.
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки...»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки...»
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»
Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»