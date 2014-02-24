Поклонская пришла в Госдуму в необычном наряде

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пришла на работу в непривычном виде. В День работника прокуратуры она надела белый генеральский китель. На своей странице в социальной сети Facebook экс-прокурор Крыма поздравила коллег с Днем работника прокуратуры. "Большая честь снова надеть парадный китель прокурора в честь профессионального праздника", – написала она."Отдельно в этот день хочу отметить сотрудников прокуратуры Республики Крым, которым хорошо известно, что такое служить во благо людей и Родины, несмотря ни на что. Ведь им приходится работать в условиях постоянных угроз, шантажа и подлых обвинений со стороны бывших коллег и друзей из соседней страны, где власть захватили преступники", – отметила Наталья Поклонская.Также в своем поздравлении она упомянула генерального прокурора России Юрия Чайку и весь личный состав. "Мне выпала большая честь стоять у истоков создания прокуратуры весной 2014 года. И я очень благодарна коллегам, вместе с которыми мы прошли этот путь", – заключила Поклонская. К поздравлению депутат прикрепила свою фотографию в генеральском кителе за рабочим столом. Life.ru также опубликовал видео с экс-прокурором Крыма в белом наряде. Отметим, Наталья Поклонская занимает должность председателя Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Экс-прокурор носит ранг госсоветника юстиции третьего класса, что равносильно чину генерал-майора.
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Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»
Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Российский лидер признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп, а экс-губернатор назвал президента perpetuum mobile ("вечный двигатель")...»
Чиновники Минобороны Украины внесли изменения в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, поменяв место его рождения с России на свою страну. Такой поступок, по мнению первого зампреда комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, говорит о непреодолимом желании киевских властей утвердить свое историческое первородство...»