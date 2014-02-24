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Полицейские необычно поздравили женщин с 8 марта
8 марта 2017, среда, 12:43 – ИА СОЧИ-24
Практически по всей стране накануне
Международного женского дня специальные "праздничные патрули" ГИБДД поздравляют
женщин-водителей как личного, так и общественного транспорта – автобусов,
трамваев, троллейбусов и маршрутных такси.
Сотрудники Госавтоинспекции
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объединились, чтобы поздравить участниц
дорожного движения на границе двух республик. Сотни женщин – водителей и
пассажиров – в преддверии Международного женского дня стали участницами
межрегиональной акции "Дома и в гостях на безопасных скоростях" от
автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД вручили им "комплименты дорожной
безопасности" с логотипами социальных акций и кампаний по безопасности
дорожного движения "Сложности перехода" и "Лайк водителю".
В Бурятии поздравить женщин-водителей
с предстоящим праздником на федеральную автодорогу "Байкал" вместе с
сотрудниками ГИБДД вышли юные инспекторы движения. Школьники и полицейские
желали женщинам хорошего настроения и безопасных дорог; каждой участнице
праздничной акции вручили поздравительную открытку, цветы и памятный подарок от
Госавтоинспекции.
В Приамурье к поздравительным
мероприятиям ГИБДД присоединились юные художники. Ученики художественной школы
Благовещенска на занятиях изготовили специальные тематические подарки, которые
затем, вместе с автоинспекторами выйдя на дороги, вручили женщинам-водителям.
Также в эти дни повсеместно
сотрудники ГИБДД поздравляют посетительниц регистрационно-экзаменационных
подразделений, проводят торжественные вручения водительских удостоверений
женщинам, успешно сдавшим экзамены на право управления автомобилем.
Кроме того, во многих регионах
автоинспекторы проводят поздравительные мероприятия для будущих и молодых мам в
медицинских учреждениях – перинатальных центрах, роддомах, детских
поликлиниках. Сотрудники ГИБДД рассказывают женщинам о правилах безопасного
поведения на дорогах, акцентируя внимание на необходимость обеспечения
безопасности детей в процессе участия в дорожном движении как в качестве
пешеходов, так и в качестве пассажиров, вручают световозвращающие элементы и
детские удерживающие устройства.
В Костромской области руководители
Госавтоинспекции и общественного совета при УМВД региона накануне
Международного женского дня вручили детские автокресла семьям, в которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам родителей,
раньше они вынуждены были брать автокресло напрокат, поскольку на приобретение
собственного денежных средств в семьях не хватало. Теперь перевозка детей будет
осуществляться по всем правилам безопасности.
В преддверии 8 Марта в стране прошла
серия автомобильных флешмобов. Сотрудники Госавтоинспекции в Чите, Воронеже,
Белгороде, Орле, Калининграде выстроили патрульные автомобили в форме цифры 8,
поздравив таким образом участниц дорожного движения с Международным женским
днем. Съемки флешмобов, сделанные с помощью квадрокоптеров, легли в основу
поздравительных открыток и видеороликов к 8 Марта.
На
видеоролике, опубликованном на официальном сайте ведомства, сотрудники ГИБДД
поздравляют женщин-водителей с праздником и дарят им цветы, более 30
полицейских машин со включенными проблесковыми маячками выстроились на одной из
площадей в виде надписи "8 Марта". Подобные
сюрпризы на улицах российских городов устраивают также сотрудники
кинологической службы, конной полиции и даже бойцы ОМОНа со щитами.
Общественный
совет при МВД России подготовил видеопоздравление с Международным женским днем
и разместил его на ведомственном сайте и официальных страницах Министерства в
социальных сетях.
Источник:
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