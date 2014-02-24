Полицейские необычно поздравили женщин с 8 марта

8 марта 2017, среда, 12:43 – ИА СОЧИ-24



Полицейские необычно поздравили женщин с 8 марта

На дорогах России автоинспекторы поздравляют женщин с 8 марта – вручают им цветы и подарки, не забывая при этом напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Уже ставшими традиционными флешмобы сотрудников МВД в преддверии Международного женского дня прошли во многих городах России.Практически по всей стране наканунеМеждународного женского дня специальные "праздничные патрули" ГИБДД поздравляютженщин-водителей как личного, так и общественного транспорта – автобусов,трамваев, троллейбусов и маршрутных такси.Сотрудники ГосавтоинспекцииКабардино-Балкарии и Северной Осетии объединились, чтобы поздравить участницдорожного движения на границе двух республик. Сотни женщин – водителей ипассажиров – в преддверии Международного женского дня стали участницамимежрегиональной акции "Дома и в гостях на безопасных скоростях" отавтоинспекторов. Сотрудники ГИБДД вручили им "комплименты дорожнойбезопасности" с логотипами социальных акций и кампаний по безопасностидорожного движения "Сложности перехода" и "Лайк водителю".В Бурятии поздравить женщин-водителейс предстоящим праздником на федеральную автодорогу "Байкал" вместе ссотрудниками ГИБДД вышли юные инспекторы движения. Школьники и полицейскиежелали женщинам хорошего настроения и безопасных дорог; каждой участницепраздничной акции вручили поздравительную открытку, цветы и памятный подарок отГосавтоинспекции.В Приамурье к поздравительныммероприятиям ГИБДД присоединились юные художники. Ученики художественной школыБлаговещенска на занятиях изготовили специальные тематические подарки, которыезатем, вместе с автоинспекторами выйдя на дороги, вручили женщинам-водителям.Также в эти дни повсеместносотрудники ГИБДД поздравляют посетительниц регистрационно-экзаменационныхподразделений, проводят торжественные вручения водительских удостоверенийженщинам, успешно сдавшим экзамены на право управления автомобилем.Кроме того, во многих регионахавтоинспекторы проводят поздравительные мероприятия для будущих и молодых мам вмедицинских учреждениях – перинатальных центрах, роддомах, детскихполиклиниках. Сотрудники ГИБДД рассказывают женщинам о правилах безопасногоповедения на дорогах, акцентируя внимание на необходимость обеспечениябезопасности детей в процессе участия в дорожном движении как в качествепешеходов, так и в качестве пассажиров, вручают световозвращающие элементы идетские удерживающие устройства.В Костромской области руководителиГосавтоинспекции и общественного совета при УМВД региона наканунеМеждународного женского дня вручили детские автокресла семьям, в которыхвоспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам родителей,раньше они вынуждены были брать автокресло напрокат, поскольку на приобретениесобственного денежных средств в семьях не хватало. Теперь перевозка детей будетосуществляться по всем правилам безопасности.В преддверии 8 Марта в стране прошласерия автомобильных флешмобов. Сотрудники Госавтоинспекции в Чите, Воронеже,Белгороде, Орле, Калининграде выстроили патрульные автомобили в форме цифры 8,поздравив таким образом участниц дорожного движения с Международным женскимднем. Съемки флешмобов, сделанные с помощью квадрокоптеров, легли в основупоздравительных открыток и видеороликов к 8 Марта.Навидеоролике, опубликованном на официальном сайте ведомства, сотрудники ГИБДДпоздравляют женщин-водителей с праздником и дарят им цветы, более 30полицейских машин со включенными проблесковыми маячками выстроились на одной изплощадей в виде надписи "8 Марта". Подобныесюрпризы на улицах российских городов устраивают также сотрудникикинологической службы, конной полиции и даже бойцы ОМОНа со щитами.Общественныйсовет при МВД России подготовил видеопоздравление с Международным женским днеми разместил его на ведомственном сайте и официальных страницах Министерства всоциальных сетях.

СОЧИ 24