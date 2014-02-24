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Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов

30 декабря 2016, пятница, 15:29 – ИА СОЧИ-24

Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение об исчезновении 18 тонн мандаринов. Одна из логистических компаний заключила договор на перевозку этого груза за 1,3 миллиона рублей. "Около пяти часов вечера подрядчик предоставил автомобиль Volvo для перевозки груза в Москву, товар был загружен на складе на проспекте Непокоренных. Однако в Москву в назначенный пункт груз до сих пор не доставили", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. Водитель признался, что действительно не доехал до адреса назначения. Разгрузку он совершил в поселке Апаринки Московской области. Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранители продолжают поиски мандаринов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»

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Уильям Салис, известный как тот, кто придумал шоколадное яйцо "киндер-сюрприз" и предложил внутри сладости размещать игрушку, умер в пригороде Милана в 83 года, передает Life.ru..»

сегодня, 17:44
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Россия направит в США отдельный самолет, который должен будет забрать из страны российских дипломатов и членов их семей, передает НСН..»

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Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео...»

сегодня, 17:16
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сегодня, 15:59
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В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru..»
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