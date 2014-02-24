Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение об исчезновении 18 тонн мандаринов. Одна из логистических компаний заключила договор на перевозку этого груза за 1,3 миллиона рублей. "Около пяти часов вечера подрядчик предоставил автомобиль Volvo для перевозки груза в Москву, товар был загружен на складе на проспекте Непокоренных. Однако в Москву в назначенный пункт груз до сих пор не доставили", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. Водитель признался, что действительно не доехал до адреса назначения. Разгрузку он совершил в поселке Апаринки Московской области. Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранители продолжают поиски мандаринов.
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Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»
Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»