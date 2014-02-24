Полицейские застрелили мужчину с гранатой в Москве
21 января 2017, суббота, 12:00 – ИА СОЧИ-24
Полицейские застрелили мужчину с гранатой в Москве
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция вычислила местонахождение подозреваемого в нападении на водителя Lexus, которое произошло 18 января. Мужчина оказал активное сопротивление бойцам Росгвардии и угрожал им гранатой, после чего был застрелен. После установления личности стрелка, полиция выяснила, где он находится. Утром 21 января бойцы Росгвардии прибыли на Щелковское шоссе на востоке Москвы. Подозреваемый оказал активное сопротивление представителям правоохранительных органов и угрожал взорвать гранату. Полицейские были вынуждены открыть огонь, передает "Интерфакс". От полученных ранений подозреваемый скончался на месте.Над установлением всех обстоятельства произошедшего работает оперативно-следственная группа. Напомним, преступление, в котором подозревался мужчина, произошло 18 января возле дома 30 по Шмитовскому проезду. Злоумышленник, находясь за рулем Mercedes, остановился на светофоре рядом с автомобилем Lexus, после чего выстрелил в голову его водителю и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался столичный бизнесмен Леонид Нувахов с ранением головы он был доставлен в больницу. На следующий день после нападения, 19 января. он вышел из комы, однако по-прежнему специалисты оценивают его состояние как крайне тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия". Объявленный в столице план "Перехват" не помог задержать злоумышленника по горячим следам, однако оперативникам все же удалось на него выйти.
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В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»
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