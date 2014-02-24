Полицейский из Москвы стал "порнокоролем"

25 января 2017, среда, 15:30 – ИА СОЧИ-24



Полицейский из Москвы стал "порнокоролем"

Капитана полиции Амира Хайретдинова обвинили в распространении порнографических материалов. Помимо этого, страж порядка стал фигурантом дела о получении взятки и превышении должностных полномочий.Сорокалетнего полицейского впервые задержали в марте 2016 года, сообщает Life.ru. По данным следствия, капитан вместе с двумя сослуживцами требовал от преступника взятку в 15 тысяч долларов за "решение проблем" с правоохранительными органами."По версии следствия, 1 марта 2016 года соучастники в помещении одного из ресторанов, расположенных на территории Алексеевского района в городе Москве, получили денежные средства в сумме 15 тысяч долларов США от друга задержанного", – заявили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета России. "Незаконное вознаграждение предназначалось за сокрытие факта об установлении местонахождения объявленного в розыск подозреваемого. Также сотрудники обещали подозреваемому не доставлять его в территориальный отдел полиции и не уведомлять следователя о его задержании", – сообщил представитель ведомства.В ходе оперативных мероприятий были установлены и иные способы заработка стража порядка. Сотрудники СКР уличили Амира Хайретдинова в совершении еще двух преступлений.Следователи выяснили, что капитан полиции был замешан в организации притона. "Были проведены обыски, также выявлен гражданин, содержавший притон, который рассказал, что Амир Хайретдинов оказывал ему покровительство и принимал участие в порнобизнесе", – рассказал источник в правоохранительных органах."Крышевать" притон с проститутками на северо-востоке МосквыХайретдинов начал в 2014 году. За два года он получил более двух миллионов рублей. Кроме того, страж порядка производил и реализовывал видео для взрослых."Не исключено, что съемки видео порнографического характера проводились в подконтрольном оперативнику интим-притоне", – заявил источник. Также он отметил, что диски Хайретдинов хранил в своем кабинете окружного УВД. В отношении капитана полиции возбуждены три уголовных дела. Ему предъявлено обвинение по статьям "Получение взятки", "Превышение должностных полномочий" и "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".

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