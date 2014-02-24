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Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой

17 февраля 2017, пятница, 10:28 – ИА СОЧИ-24

Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой
Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой
В Великобритании 37-летнего полицейского уволили за то, что он постоянно сравнивал начальницу со звездой фильмов для взрослых. Как пояснила обиженная женщина, поведение подчиненного заставляло ее чувствовать себя униженной.
Сотрудник полиции Марк Скруби регулярно обменивался с коллегами порнографическими снимками и в итоге потерял работу. Отправляя им фото актрисы фильмов для взрослых, страж порядка отмечал ее сходство с детективом Изабель Ли, передает The Sun.Узнав об этом, возмущенная начальница потребовала уволить Скруби. По ее словам, действия подчиненного вызывали чувства "смущения, отвращения и унижения". В свое оправдание обидчик заявил, что просто хотел пошутить.Руководство посчитало, что такое поведение подрывает репутацию сотрудников правоохранительных органов. Речь идет не об однократном легкомысленном поступке, а о серии целенаправленных оскорблений, подчеркнули в полицейском департаменте.За грубое нарушение дисциплины любитель порнографии был уволен и пожалел о содеянном. "Я очень хочу учиться на своих ошибках. Будучи офицером полиции, это единственное, что я хочу делать", – заявил Скруби. Впрочем, запоздалое раскаяние не повлияло на решение начальства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
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