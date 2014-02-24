Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой

17 февраля 2017, пятница, 10:28 – ИА СОЧИ-24



Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой

В Великобритании 37-летнего полицейского уволили за то, что он постоянно сравнивал начальницу со звездой фильмов для взрослых. Как пояснила обиженная женщина, поведение подчиненного заставляло ее чувствовать себя униженной.Сотрудник полиции Марк Скруби регулярно обменивался с коллегами порнографическими снимками и в итоге потерял работу. Отправляя им фото актрисы фильмов для взрослых, страж порядка отмечал ее сходство с детективом Изабель Ли, передает The Sun.Узнав об этом, возмущенная начальница потребовала уволить Скруби. По ее словам, действия подчиненного вызывали чувства "смущения, отвращения и унижения". В свое оправдание обидчик заявил, что просто хотел пошутить.Руководство посчитало, что такое поведение подрывает репутацию сотрудников правоохранительных органов. Речь идет не об однократном легкомысленном поступке, а о серии целенаправленных оскорблений, подчеркнули в полицейском департаменте.За грубое нарушение дисциплины любитель порнографии был уволен и пожалел о содеянном. "Я очень хочу учиться на своих ошибках. Будучи офицером полиции, это единственное, что я хочу делать", – заявил Скруби. Впрочем, запоздалое раскаяние не повлияло на решение начальства.

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