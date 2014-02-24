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Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз
3 апреля 2017, понедельник, 15:14 – СОЧИ-24
На снимках полицейский
демонстрирует подкачанное красивое тело. Наткнувшись на снимки в Сети, заместитель
директора столичного клуба Герман Селезнев предложил Ошуркову
высокооплачиваемую работу.
"Таких очень любят
девушки, он подходит для нашего клуба, мы уже направили ему приглашение на
работу и ждем ответа", – цитирует представителя стриптиз-клуба Life.ru. "Зарплата у нас побольше будет", – заявил сотрудник клуба.
У Романа множество фотографии
с пляжей, из фитнес-клуба и баров. Он даже проводит некоторые вечеринки в одном
из клубов. Мало кто знает, что он работает сотрудником Росгвардии. Также
Ошурков преподает технику рукопашного боя и самозащиты.
Отметим, благодаря соцсетям
могут прославиться даже преступники. Как писали Dni.ru, "самый красивый
преступник" США Джереми Микс 13 февраля этого года в качестве модели вышел
на подиум. Он дебютировал на нью-йоркской Неделе моды. Красавчик Микс,
похоже, успешно зарабатывает на своей внешности. Тем более, что ему поступают
соответствующие коммерческие предложения.
Напомним, Микс
прославился в 2014 году. Его фотография была опубликована на странице полиции
города Стоктон штата Калифорния в Facebook после того, как он был задержан за
незаконное хранение оружия. Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться за
ум и заняться модельной карьерой. Фото неожиданно набрало более 100 тысяч
лайков.
Источник:
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