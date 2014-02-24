Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз

3 апреля 2017, понедельник, 15:14 – СОЧИ-24



Полицейскому предложили сменить погоны на стриптиз

Начальника профподготовки Главного управления Войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Романа Ошуркова пригласили на работу в известный женский клуб "Каприз" в Москве. Его фотографии руководство стриптиз-клуба увидели в соцсети.На снимках полицейскийдемонстрирует подкачанное красивое тело. Наткнувшись на снимки в Сети, заместительдиректора столичного клуба Герман Селезнев предложил Ошурковувысокооплачиваемую работу."Таких очень любятдевушки, он подходит для нашего клуба, мы уже направили ему приглашение наработу и ждем ответа", – цитирует представителя стриптиз-клуба Life.ru. "Зарплата у нас побольше будет", – заявил сотрудник клуба.У Романа множество фотографиис пляжей, из фитнес-клуба и баров. Он даже проводит некоторые вечеринки в одномиз клубов. Мало кто знает, что он работает сотрудником Росгвардии. ТакжеОшурков преподает технику рукопашного боя и самозащиты.Отметим, благодаря соцсетяммогут прославиться даже преступники. Как писали Dni.ru, "самый красивыйпреступник" США Джереми Микс 13 февраля этого года в качестве модели вышелна подиум. Он дебютировал на нью-йоркской Неделе моды. Красавчик Микс,похоже, успешно зарабатывает на своей внешности. Тем более, что ему поступаютсоответствующие коммерческие предложения.Напомним, Микспрославился в 2014 году. Его фотография была опубликована на странице полициигорода Стоктон штата Калифорния в Facebook после того, как он был задержан занезаконное хранение оружия. Снимок покорил Сеть, а красавчик решил взяться заум и заняться модельной карьерой. Фото неожиданно набрало более 100 тысячлайков.

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