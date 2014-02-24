Полиция Бельгии ищет бомбы на городских возкалах

Правоохранительные органы Бельгии были подняты по тревоге после сообщений о бомбах сразу в трех общественных местах. По предварительным данным, взрывные устройства могут находиться в здании двух городских вокзалах (в Шарлеруа и Льеже), а также во дворце правосудия.Вокруг сооружений было установлено оцепление, ближайшие улицы перекрыты, сообщает сетевое издание m24.ru. Полиция ведет поиск взрывных устройств.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»