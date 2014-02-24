Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы
6 января 2017, пятница, 13:58 – ИА СОЧИ-24
Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы
Сотрудники полиции отреагировали на скандальное видео, на котором запечатлен, как молодой человек стреляет из автомата в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, стражи порядка в данный момент заняты поисками героев ролика. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – подчеркнули в пресс-службе столичного МВД.
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Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»