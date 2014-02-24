Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы

6 января 2017, пятница, 13:58 – ИА СОЧИ-24



Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы

Сотрудники полиции отреагировали на скандальное видео, на котором запечатлен, как молодой человек стреляет из автомата в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, стражи порядка в данный момент заняты поисками героев ролика. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – подчеркнули в пресс-службе столичного МВД.

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