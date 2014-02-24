Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро
11 января 2017, среда, 12:31 – ИА СОЧИ-24
Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".По версии полиции, между 22-летним подозреваемым и его приятелем разгорелся конфликт, в результате которого последний оказался на рельсах перед прибывающим поездом. От полученных травм он скончался на месте. Ранее сообщалось, что молодые люди толкались в шутку, и происшествие стало трагической случайностью.
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Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
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