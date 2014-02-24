Полиция проверяет сообщение о наезде на женщину с коляской в Москве
31 января 2017, вторник, 08:13 – ИА СОЧИ-24
Полиция проверяет сообщение о наезде на женщину с коляской в Москве
В полицию поступил сигнал о том, что на пересечении улиц Артюхиной и Чистова на юго-востоке столицы машина наехала на женщину с коляской. Прибывшим на место стражам порядка заявитель сообщил, что ошибся: на самом деле его жена споткнулась о бордюр, а водитель автомобиля остановился, предположив, что задел ее, передает агентство городских новостей "Москва". Сотрудники ГИБДД проверяют полученную информацию.
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»