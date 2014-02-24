Полиция требует арестовать "мажора с автоматом"

Полиция просит арестовать двух подозреваемых в деле о стрельбе из автомата на северо-востоке Москвы. Молодые люди подозреваются в хулиганстве. "В суд поступили материалы и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых Омара Омарова и Ислама Муртазалиева в виде заключения под стражу", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко. Речь идет о фигуранстах уголовного дело, возбужденного по факту стрельбы из автоматического оружия на северо-востоке Москвы. Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". В дальнейшем удалось установить, что стрельба из автомата в воздух велась в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Ни стрелок, ни его товарищи лиц не скрывали. После проверки видеозаписи полиции удалось задержать подозреваемого – 28-летнего уроженца Махачкалы. Сообщается, что молодой человек отправился в столицу в поисках работы, однако пока в этом не преуспел. Также в число подозреваемых попал товарищ стрелка.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание, которое грозит молодым людям, составляет семь лет лишения свободы либо штраф в размере до одного миллиона рублей. Также в качестве наказания могут применяться исправительные работы на срок до пяти лет.
В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»
В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»