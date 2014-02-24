ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Полиция требует арестовать "мажора с автоматом"

8 января 2017, воскресенье, 13:16 – ИА СОЧИ-24

Полиция требует арестовать "мажора с автоматом"
Полиция требует арестовать "мажора с автоматом"
Полиция просит арестовать двух подозреваемых в деле о стрельбе из автомата на северо-востоке Москвы. Молодые люди подозреваются в хулиганстве.
"В суд поступили материалы и ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых Омара Омарова и Ислама Муртазалиева в виде заключения под стражу", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко. Речь идет о фигуранстах уголовного дело, возбужденного по факту стрельбы из автоматического оружия на северо-востоке Москвы.
Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". В дальнейшем удалось установить, что стрельба из автомата в воздух велась в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Ни стрелок, ни его товарищи лиц не скрывали. После проверки видеозаписи полиции удалось задержать подозреваемого – 28-летнего уроженца Махачкалы. Сообщается, что молодой человек отправился в столицу в поисках работы, однако пока в этом не преуспел. Также в число подозреваемых попал товарищ стрелка.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальное наказание, которое грозит молодым людям, составляет семь лет лишения свободы либо штраф в размере до одного миллиона рублей. Также в качестве наказания могут применяться исправительные работы на срок до пяти лет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:15
Водолазы ищут пропавшего под Петербургом ребенка

Шестилетний мальчик пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области..»

сегодня, 18:01
Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром

В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»

сегодня, 17:46
Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»

сегодня, 17:30
Журналист Вадим Речкалов умер в 52 года

На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец"..»

сегодня, 17:30
Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве

Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»

сегодня, 16:59
Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека...»

сегодня, 16:28
Устроивший перестрелку с полицией работал в тире

Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»

сегодня, 15:46
Первые фото с места наезда грузовика на людей в Иерусалиме

Сообщается, что грузовик, за рулем которого был неустановленный мужчина, совершил наезд на толпу людей в Иерусалиме..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:15
Водолазы ищут пропавшего под Петербургом ребенка

Шестилетний мальчик пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области..»

сегодня, 18:01
Сеть взбудоражило видео драки белоруса с ковром

В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»

сегодня, 17:46
Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»

сегодня, 17:30
Журналист Вадим Речкалов умер в 52 года

На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец"..»

сегодня, 17:30
Организатора акции "В метро без штанов" задержали в Москве

Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»

сегодня, 16:59
Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека...»

сегодня, 16:28
Устроивший перестрелку с полицией работал в тире

Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»

сегодня, 15:46
Первые фото с места наезда грузовика на людей в Иерусалиме

Сообщается, что грузовик, за рулем которого был неустановленный мужчина, совершил наезд на толпу людей в Иерусалиме..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.