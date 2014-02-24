Полиция узнала о терактах перед выборами в Москве

Группа боевиков планировала совершить теракты в Москве накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщил начальник столичного ГУМВД Олег Баранов. К счастью, в преддверии выборов полиции совместно с ФСБ по Москве и Московской области удалось пресечь планы боевиков, передает ТАСС. По словам Баранова, атаки на столицу собирались совершить восемь членов террористической группировки. Подробности спецоперации он не уточнил. Глава ГУМВД также сообщил, что эффективность выявления террористов в Москве выросла на 86%. Кроме того, на 14% сократилось количество преступлений экстремистской направленности. Как он подчеркнул, сделать это удалось благодаря системной работе по задержанию и привлечению к уголовной ответственности ряда активных участников международных террористических организаций. Не оставил без внимания Баранов и тему преступлений в сфере миграции. "По материалам Главного управления, за пределы России выдворено 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство", – сообщил он. Начальник ГУМВД добавил, что эта мера позволила на 17% сократить количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. При этом число раскрытых правонарушений в сфере миграции выросло на 19%.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»