Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

4 февраля 2017, суббота, 18:14 – ИА СОЧИ-24



Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества.Одним из первых Вячеслава Володина поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня день рождения Вячеслава Володина. Мы много лет работаем вместе и всегда в надежном партнерстве! Поздравляю!" – написал глава Подмосковья в своем аккаунте в одной из соцсетей. Воробьев пожелал председателю Госдумы здоровья и удачи.Спикера нижней палаты парламента поздравил также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "О Вячеславе Викторовиче мы всегда говорим о особой теплотой. Он постоянно держит руку на пульсе событий в Чечне, вникает в их суть, оказывает всегда помощь и поддержку". – написал он на своей официальной странице в социальной сети Instagram. По словам Кадырова, Вячеслав Володин – это человек, который по-настоящему заботится об интересах России и каждый день доказывает свою преданность стране и свой патриотизм реальными делами. "Я желаю Вячеславу Викторовичу крепкого здоровья, успехов и удачи!" – написал руководитель Чечни.Поздравил главу Госдумы и бывший мэр Москвы Юрий Лужков. При этом он не пожелал ограничиваться общими словами, сочинив для Володина торжественный стих в честь его 53-летия. "С младых годков познавши труд, ты знаешь вкус соленый пота. Творить законы для страны есть тяжелейшая работа", – гласит первый куплет произведения. Юрий Лужков отметил вклад Вячеслава Володина в развитие парламентаризма в России и похвалил его за самоотверженный труд. "Желаю тебе, дорогой Вячеслав Викторович, крепкого здоровья, человеческого счастья, хорошего урожая на законодательном поле во имя России и на благо россиян!" – написал бывший столичный градоначальник. Поздравляют спикера Госдумы и его коллеги-парламентарии. Так, депутат нижней палаты парламента от "Единой России", член думского аграрного комитета Александр Поляков отметил профессионализм Вячеслава Володина, его политическую волю и инициативность, которые, по словам парламентария, вызывают искреннее уважение. "Благодаря Вашей работе значительно увеличилось доверие граждан к работе парламентариев, стала более эффективна работа депутатского корпуса, идет большая законодательная работа в интересах жителей нашей страны", – отметил Поляков. Он пожелал имениннику успеха, благополучия, а также достижения всех поставленных целей.Вячеслав Володин принимает сегодня поздравления и от политологического сообщества. Так, президент фонда "Центр политических технологий Игорь Бунин пожелал виновнику и далее торжества успешно руководить нижней палатой парламента – местом для дискуссий. "Надеюсь на плодотворность этих дискуссий", – отметил он. В свою очередь, политолог Павел Данилин, говоря о личности Вячеслава Володина, подчеркнул, что он сделал очень много для того, чтобы голос простых людей был услышан. Кроме того, он похвалил председателя Госдумы за патриотизм, в том числе в работе с чиновничьм корпусом. "Национализация элит? Это все как раз при Володине", – отметил эксперт. По его словам, спикер нижней палаты парламента – это жесткий и прямой, но при этом чуткий и справедливый человек. "С днем рождения, Вячеслав Викторович", – поздравил главу Госдумы эксперт. Не остался в стороне от поздравлений и политолог Константин Калачев. Он отметил, что Вячеслав Володин прекрасно проявил себя в качестве эффективного руководителя. При этом эксперт подчеркнул, что глава Госдумы всегда старается быть близок к народу. Другой несомненной заслугой Володина, уверен Калачев, является наведение порядка в стенах нижней палаты парламента. Володин первый человек, который смог заставить депутатов ходить на пленарные заседания. Сам ходит и других заставляет, сам работает и других принуждает к работе. Госдума приросла авторитетом, законотворчество – качеством. С днем рождения!" – написал Калачев.

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