Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев

17 января 2017, вторник, 12:58 – ИА СОЧИ-24



Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев

Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты.Наблюдать за нынешним созывом Госдумы интересно ипознавательно. Руководству парламента за короткое время удалось многое. А системностьподхода его спикера Вячеслава Володина к работе не поставят под сомнение даженедоброжелатели, написал в соцсети Facebook политолог Константин Калачев."Нацеленность на повышение качества законотворческойдеятельности, на позитивное информационное сопровождение работы ГД, на качественноеэкспертное сопровождение работы депутатов, на конструктивность дискуссий, нарезультат, а не на процесс, очевидны. Авторитет и роль ГД будут прирастать,особенно, если мы увидим общественные обсуждения не для галочки, эффективнуюобратную связь с избирателями, а также по-настоящему равноправный диалог справительством", – уверен Калачев. Политолог признает: скептиков и скептицизма в оценке роли иместа нынешней Госдумы в политсистеме хватает. Однако сам эксперт – оптимист:Калачев убежден в роли личности, а также в том, что Володин в роли председателяпарламента – оптимальное решение.С утверждением Калачева по поводу роли личности председателяпарламента согласен его коллега Алексей Мартынов. "Как и виделосьэкспертам со стороны , Володину важна реальная дискуссия, точная и экспертиза ивыверенный результат , а не условные количественные показатели", – считаетМартынов. За сто дней работы парламенту удалось достичь действительносерьезных результатов, что и подтвердил рейтинг ИСЭПИ, отметил в Facebook политолог ДмитрийФетисов. "Звучащие в экспертном сообществе тезисы о том, что ГД меняетимидж и уходит от обидного ярлыка "бешеного принтера", взяла курс надискуссию по законопроектам и их экспертизу, подкрепляется статистикой ицифрами. Данные говорят в пользу того, что теперь работа ведется радирезультата, а не ради цифр и галочек. Качественно иной подход", – заметилФетисов. Результаты исследования ИСЭПИ – показатель качественной работыкак парламента, так и "Единой России", прокомментировал рейтинг первыйзампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества ДмитрийВяткин. "Единая Россия" всегда работала на результат. Нам важнореально решить проблемы людей. И поэтому мы добивались реализации наказов нашихграждан через механизм качественной проработки законопроектов с точки зренияфинансово-экономического обоснования, через работу с профильными ведомствамиисполнительной власти", – заявил депутат Госдумы.Одним из центральных показателей минувшей осенней сессииГосдумы стала возросшая доля консенсусного голосования всех фракций, отметилдепутат Госдумы, единоросс Евгений Ревенко. "Достижению этого показателя,в том числе, способствовало стремление "Единой России" наладитьпарламентский диалог, повысить учет мнений оппозиции и интересов избирателейпри рассмотрении законопроектов, чтобы в конечном итоге выполнить задачуруководства Госдумы по повышению качества законотворчества. Мы над этим дальшебудем работать", – подчеркнул Ревенко.Напомним, как отмечали авторы рейтинга ИСЭПИ, с приходомВячеслава Володина на должность спикера Госдумы нижняя палата парламентапереориентировалась на улучшение качества работы с количества подготовленныхзаконопроектов. После внедрения новых требований доля внесенных депутатамиинициатив снизилась с 50% до 40%. Пословам председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, руководство парламентаседьмого созыва ставит задачу повысить качество законотворчества. А для этоговажно уйти от пиар-инициатив, которые часто готовятся отдельными депутатами попринципу "лишь бы шумнуть и напомнить о себе".

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