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Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев

17 января 2017, вторник, 12:58 – ИА СОЧИ-24

Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты.
Наблюдать за нынешним созывом Госдумы интересно и
познавательно. Руководству парламента за короткое время удалось многое. А системность
подхода его спикера Вячеслава Володина к работе не поставят под сомнение даже
недоброжелатели, написал в соцсети Facebook политолог Константин Калачев."Нацеленность на повышение качества законотворческой
деятельности, на позитивное информационное сопровождение работы ГД, на качественное
экспертное сопровождение работы депутатов, на конструктивность дискуссий, на
результат, а не на процесс, очевидны. Авторитет и роль ГД будут прирастать,
особенно, если мы увидим общественные обсуждения не для галочки, эффективную
обратную связь с избирателями, а также по-настоящему равноправный диалог с
правительством", – уверен Калачев. Политолог признает: скептиков и скептицизма в оценке роли и
места нынешней Госдумы в политсистеме хватает. Однако сам эксперт – оптимист:
Калачев убежден в роли личности, а также в том, что Володин в роли председателя
парламента – оптимальное решение.С утверждением Калачева по поводу роли личности председателя
парламента согласен его коллега Алексей Мартынов. "Как и виделось
экспертам со стороны , Володину важна реальная дискуссия, точная и экспертиза и
выверенный результат , а не условные количественные показатели", – считает
Мартынов. За сто дней работы парламенту удалось достичь действительно
серьезных результатов, что и подтвердил рейтинг ИСЭПИ, отметил в Facebook политолог Дмитрий
Фетисов. "Звучащие в экспертном сообществе тезисы о том, что ГД меняет
имидж и уходит от обидного ярлыка "бешеного принтера", взяла курс на
дискуссию по законопроектам и их экспертизу, подкрепляется статистикой и
цифрами. Данные говорят в пользу того, что теперь работа ведется ради
результата, а не ради цифр и галочек. Качественно иной подход", – заметил
Фетисов. Результаты исследования ИСЭПИ – показатель качественной работы
как парламента, так и "Единой России", прокомментировал рейтинг первый
зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий
Вяткин. "Единая Россия" всегда работала на результат. Нам важно
реально решить проблемы людей. И поэтому мы добивались реализации наказов наших
граждан через механизм качественной проработки законопроектов с точки зрения
финансово-экономического обоснования, через работу с профильными ведомствами
исполнительной власти", – заявил депутат Госдумы.Одним из центральных показателей минувшей осенней сессии
Госдумы стала возросшая доля консенсусного голосования всех фракций, отметил
депутат Госдумы, единоросс Евгений Ревенко. "Достижению этого показателя,
в том числе, способствовало стремление "Единой России" наладить
парламентский диалог, повысить учет мнений оппозиции и интересов избирателей
при рассмотрении законопроектов, чтобы в конечном итоге выполнить задачу
руководства Госдумы по повышению качества законотворчества. Мы над этим дальше
будем работать", – подчеркнул Ревенко.Напомним, как отмечали авторы рейтинга ИСЭПИ, с приходом
Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нижняя палата парламента
переориентировалась на улучшение качества работы с количества подготовленных
законопроектов. После внедрения новых требований доля внесенных депутатами
инициатив снизилась с 50% до 40%. По
словам председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, руководство парламента
седьмого созыва ставит задачу повысить качество законотворчества. А для этого
важно уйти от пиар-инициатив, которые часто готовятся отдельными депутатами по
принципу "лишь бы шумнуть и напомнить о себе".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:58
Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев

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