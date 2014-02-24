Половина россиян останутся без отпуска в 2017 году

29 марта 2017, среда, 17:15 – СОЧИ-24



Половина россиян останутся без отпуска в 2017 году

Почти половина россиян решили отказаться в этом году от отпуска. Отгулять стандартную норму в 28 дней планируют всего лишь 14% наших соотечественников.Среди опрошенных россиян44% отдыхать от трудовых будней в текущем году не намерены. Основной причинойтакого решения большинство респондентов (37%) назвали отсутствие денег напоездку.Вторым по популярности факторомотказа от отпуска стал большой объем работы, сообщает "Российская газета". Средитех, кто все-таки решил взять законный отпуск, около 39% планируют отдыхать в2017 году всего две недели.Отгулять стандартную поТрудовому кодексу норму отпуска в 28 оплачиваемых календарных дней намерены 14%россиян. Пределы страны во время отпуска не собираются покидать 17% опрошенных.Приблизительно 13% сообщили, что будут отдыхать на даче, а 12% заявили, чтопросто останутся дома.Согласно даннымаудиторско-консалтинговой компании EY, большинство россиян в 2017 году проведут отпуск на родине. Лидером среди географическихпредпочтений у наших соотечественников стали морские курорты юга страны, вчастности, Крым.Отметим, похожий опрос поповоду отдыха проводился и в прошлом году. Тогда о намерении не брать отпускрассказали 48% респондентов. Примечательно, что и в 2016, и в 2017годах в ходе опроса обнаружился небольшой процент работников, которые отдыхатьпросто не хотят.Чаще всего среди трудоголиков встречаются руководителивысшего звена или просто гиперответственные сотрудники, которые считают, что работабез них остановится. Вместе с тем специалисты призывают не забывать, чтолюбому сотруднику нужны смена обстановки и отдых.

СОЧИ 24