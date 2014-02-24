Половину россиян лишат новогодних премий

Исследовательский центр Superjob опросил россиян, ожидают ли они получения годовой премии, а также выяснил планы работодателей насчет премирования сотрудников. Опрос показал, что большинство жителей страны в этом году не получат денежное вознаграждение. Выяснилось, что 44% организаций не планируют поощрять свой персонал по итогам 2016 года. Руководители 13% российских компаний выплатят годовые премии всем работникам. 21% работодателей признались, что будут действовать выборочно: они намерены премировать отдельных сотрудников или отделы, которые показали наилучшие результаты по итогам года. При этом 22% опрошенных работодателей затрудняются ответить или еще не приняли окончательного решения по этому вопросу, сообщает Life.ru.По данным опроса портала Superjob, проведенного среди работодателей, общее количество компаний, которые будут премировать персонал по итогам нынешнего года, по сравнению с прошлым осталось неизменным. Напомним, в конце 2015-го этот показатель составлял 13%. Примечательно, что наибольшее количество выплаченных премий пришлось на 2010 и 2011 годы. В тот период 16% работодателей поощряли всех работников, а 24% – конкретных сотрудников или отделы.Наименьшее количество денежных вознаграждений было выплачено два года назад. Тогда 13% компаний премировали всех своих сотрудников, а 17% – отдельные категории работников. Между тем в 2016-м на выплату годовой премии рассчитывают только 20% опрошенных тружеников российских компаний.
Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»