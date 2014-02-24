Польша и США вбивают клин между Россией и Германией

30 марта 2017, четверг, 10:59 – СОЧИ-24



Польша и США вбивают клин между Россией и Германией

Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию.США и Польша недовольны ростом российского влияния нагазовом рынке Европы. Варшава прилагает все усилия, чтобы не допуститьвозникновения энергетической оси Москва-Берлин. Взамен предлагаетсяпольско-американская альтернатива – проект строительства "балтийскогогазопровода", пишут немецкие СМИ.Повод для схватки серьезный. Речь идет о том, будет ли вЕвропе доминировать немецко-российская энергетическая ось или же ось США-Польша.Главные противники "Северного потока – 2" – естественно, польскиеполитики. Причина их нелюбви к проекту та же, что и у соседей-украинцев: если онбудет реализован, Варшава лишается транзитных сборов. Но в голос они заявляют одругом: об опасности "энергетической зависимости" Европы от России. А вот в Берлине обеими руками за проект. Ведь его реализацияпозволит Германии стать важнейшим энергетическим хабом в Европе. ФРГ будет основным транзитным маршрутом для российского газа, предназначенного для европейскихстран, – вместо Украины, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отмечает издание, протесты же Польши носятнеконструктивный характер – ведь она сама претендует на роль главной площадкидля торговли энергоресурсами. На юге страны Варшава расширяет сетьэнергетической инфраструктуры, а на севере ввела в строй СПГ-терминал. При этомза ниточки в этой ситуации дергают США, которые уже давно хотят вытеснитьРоссию с европейского газового рынка.По мнению авторов статьи, если Германия сможетпротивопоставить русофобии рациональный подход, то у "Северного потока – 2"неплохие шансы. В то же время Берлин может оказаться в изоляции, если возобладаетмнение, что Россия – самый опасный враг ЕС, с которым нужно бороться любымисредствами.Сфера тесного сотрудничества Варшавы и Вашингтонапростирается дальше интересов в энергетике. Польские власти давно заявляют, чтохотят "больше НАТО и меньше ЕС", громогласно провозглашая: только американцы смогут защитить их от "агрессии Кремля". Выгода жеСША от союза с Польшей в том, что она активно помогает представлять Россию вобразе врага.

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