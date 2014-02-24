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Польша и США вбивают клин между Россией и Германией

30 марта 2017, четверг, 10:59 – СОЧИ-24

Польша и США вбивают клин между Россией и Германией
Польша и США вбивают клин между Россией и Германией
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию.
США и Польша недовольны ростом российского влияния на
газовом рынке Европы. Варшава прилагает все усилия, чтобы не допустить
возникновения энергетической оси Москва-Берлин. Взамен предлагается
польско-американская альтернатива – проект строительства "балтийского
газопровода", пишут немецкие СМИ.Повод для схватки серьезный. Речь идет о том, будет ли в
Европе доминировать немецко-российская энергетическая ось или же ось США-Польша.
Главные противники "Северного потока – 2" – естественно, польские
политики. Причина их нелюбви к проекту та же, что и у соседей-украинцев: если он
будет реализован, Варшава лишается транзитных сборов. Но в голос они заявляют о
другом: об опасности "энергетической зависимости" Европы от России. А вот в Берлине обеими руками за проект. Ведь его реализация
позволит Германии стать важнейшим энергетическим хабом в Европе. ФРГ будет основным транзитным маршрутом для российского газа, предназначенного для европейских
стран, – вместо Украины, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отмечает издание, протесты же Польши носят
неконструктивный характер – ведь она сама претендует на роль главной площадки
для торговли энергоресурсами. На юге страны Варшава расширяет сеть
энергетической инфраструктуры, а на севере ввела в строй СПГ-терминал. При этом
за ниточки в этой ситуации дергают США, которые уже давно хотят вытеснить
Россию с европейского газового рынка.
По мнению авторов статьи, если Германия сможет
противопоставить русофобии рациональный подход, то у "Северного потока – 2"
неплохие шансы. В то же время Берлин может оказаться в изоляции, если возобладает
мнение, что Россия – самый опасный враг ЕС, с которым нужно бороться любыми
средствами.Сфера тесного сотрудничества Варшавы и Вашингтона
простирается дальше интересов в энергетике. Польские власти давно заявляют, что
хотят "больше НАТО и меньше ЕС", громогласно провозглашая: только американцы смогут защитить их от "агрессии Кремля". Выгода же
США от союза с Польшей в том, что она активно помогает представлять Россию в
образе врага.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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