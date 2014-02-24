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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154
3 апреля 2017, понедельник, 13:43 – СОЧИ-24
В отношении россиян сформированы новые обвинения. Об этом
на пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель генерального прокурора Польши
Марек Пощенек.Он подчеркнул, что авиадиспетчеры умышленно провоцировали экипаж
на крушение воздушного судна, передает URA.RU. "Уже
собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили
прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров,
а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами,
в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель
большого количества людей", – цитирует замгенпрокурора Польши РИА
Новости.
Теперь Варшава намерена обратиться к Москве с запросом
о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров. Юридическое
предъявление обвинений сотрудникам авиалиний возможно в рамках сотрудничества
с Россией в соответствии с Конвенцией о правовой помощи.
В свою очередь в Кремле заявили, что "соглашаться с такими
выводами не представляется возможным". По словам пресс-секретаря
президента России Дмитрия Пескова, этим делом занимаются и российские
следственные органы, а обстоятельства катастрофы уже исследованы.
Напомним, согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета,
непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить
на запасной аэродром. Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также представители высшего военного командования страны и высокопоставленные чиновники, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Жертвами крушения стали 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.
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