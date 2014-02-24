Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154

3 апреля 2017, понедельник, 13:43 – СОЧИ-24



Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске, произошедшей 10 апреля 2010 года. В связи с этим польское ведомство намерено допросить сотрудников авиалиний.В отношении россиян сформированы новые обвинения. Об этомна пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель генерального прокурора ПольшиМарек Пощенек.Он подчеркнул, что авиадиспетчеры умышленно провоцировали экипажна крушение воздушного судна, передает URA.RU. "Ужесобраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволилипрокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров,а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами,в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибельбольшого количества людей", – цитирует замгенпрокурора Польши РИАНовости.Теперь Варшава намерена обратиться к Москве с запросомо правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров. Юридическоепредъявление обвинений сотрудникам авиалиний возможно в рамках сотрудничествас Россией в соответствии с Конвенцией о правовой помощи.В свою очередь в Кремле заявили, что "соглашаться с такимивыводами не представляется возможным". По словам пресс-секретаряпрезидента России Дмитрия Пескова, этим делом занимаются и российскиеследственные органы, а обстоятельства катастрофы уже исследованы.Напомним, согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета,непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходитьна запасной аэродром. Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также представители высшего военного командования страны и высокопоставленные чиновники, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Жертвами крушения стали 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

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