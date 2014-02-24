ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Польша станет "геополитической котлетой" в руках Трампа

29 декабря 2016, четверг, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Польша станет "геополитической котлетой" в руках Трампа
Польша станет "геополитической котлетой" в руках Трампа
Дональду Трампу после вступления в должность президента США понадобится противовес китайским амбициям. Как сторонник политического реализма, он объединится против Китая с Россией. А разменной монетой в игре двух держав станет Польша, которую Вашингтон отдаст Москве.
Москва назначит Вашингтону очень высокую цену за участие в антикитайском
союзе. Панически-конспирологический прогноз публикует польское издание Rzeczpospolita.
По мнению автора статьи, директора аналитического центра Warsaw Enterprise
Institute Анджея Талаги, новый президент США начнет свое правление с ревизии
американской стратегии. Такой "аудит" может означать перестройку отношений США с
некоторыми союзниками, включая Польшу, подчеркивает автор. "Самый большой геополитический вызов для Польши в 2017
году будет заключаться в том, чтобы убедить новую администрацию США, что Польша
– неотъемлемая часть американской системы безопасности, а не зона деформации,
которая может стать предметом торга с Россией. От того, удастся ли это, будет
зависеть наша безопасность", – пишет издание.Автор напоминает, что еще перед выборами Дональд Трамп
признал Китай самой большой геополитической угрозой для США. Следовательно, он
будет искать в лице России противовес китайским амбициям, делает вывод Талага.
К такому заключению можно прийти также на основании назначения Рекса Тиллерсона
госсекретарем, а Генри Киссинджера – на должность советника президента по
внешнеполитическим вопросам. "Киссинджер – профессионал в вопросах переговоров
с диктатурами, благодаря ему в 70-х США повернулись к Китаю, чтобы
противостоять господству СССР над Евразией", – пишет издание.Сегодня возможен такой же поворот, но в противоположном
направлении, считает автор статьи. И Москва непременно назначит высокую цену за
"антикитайский прыжок". Она потребует признания российского
господства на постсоветском пространстве, снижения степени вовлеченности США в
политику прибалтийских стран и Польши, а также, возможно, Румынии, начнет
борьбу за ключевую роль на Балтийском и Черном морях, считает Талага.Однако Польша не может допустить ситуации, когда станет для Вашингтона "котлетой, которой можно будет угостить партнеров за
геополитическим столом", пишет издание. Избежать подобного сценария можно,
лишь став надежным союзником и "ценной вооруженной силой" – путем
радикальных увеличений расходов на оборону, немедленного улучшения отношений с
Германией, создания американской сферы интересов в Европе, считает автор. Но
главное, по его мнению, – стабилизация политической ситуации внутри страны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:44
Венедиктов заразился ненавистью от Рынской

Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»

сегодня, 17:30
На МКАД неизвестные на машине похитили девушку

На МКАД в районе Каширского шоссе днем 29 декабря была похищена девушка..»

сегодня, 17:28
В ДНР украинские диверсанты подорвались на мине

Украинские военные перешли в наступление в Донецкой народной республике..»

сегодня, 17:14
Карякин отомстил Карлсену в Катаре

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Катаре..»

сегодня, 17:14
Мужчина умер после коктейля из "незамерзайки" и шампанского

В Пензенской области мужчина умер в результате отравления алкоголем..»

сегодня, 16:59
Путин упразднил Спецстрой

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства спе­ци­аль­но­го стро­и­тельст­ва (Спецстрой)..»

сегодня, 16:44
Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)

Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»

сегодня, 16:30
Пожилой москвич свел счеты с жизнью на крыше

Правоохранительные органы столицы обнаружили труп пожилого мужчины на крыше дома в центре города..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:44
Венедиктов заразился ненавистью от Рынской

Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»

сегодня, 17:30
На МКАД неизвестные на машине похитили девушку

На МКАД в районе Каширского шоссе днем 29 декабря была похищена девушка..»

сегодня, 17:28
В ДНР украинские диверсанты подорвались на мине

Украинские военные перешли в наступление в Донецкой народной республике..»

сегодня, 17:14
Карякин отомстил Карлсену в Катаре

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Катаре..»

сегодня, 17:14
Мужчина умер после коктейля из "незамерзайки" и шампанского

В Пензенской области мужчина умер в результате отравления алкоголем..»

сегодня, 16:59
Путин упразднил Спецстрой

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства спе­ци­аль­но­го стро­и­тельст­ва (Спецстрой)..»

сегодня, 16:44
Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)

Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»

сегодня, 16:30
Пожилой москвич свел счеты с жизнью на крыше

Правоохранительные органы столицы обнаружили труп пожилого мужчины на крыше дома в центре города..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.