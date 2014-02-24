Польша станет "геополитической котлетой" в руках Трампа

29 декабря 2016, четверг, 13:29 – ИА СОЧИ-24



Польша станет "геополитической котлетой" в руках Трампа

Дональду Трампу после вступления в должность президента США понадобится противовес китайским амбициям. Как сторонник политического реализма, он объединится против Китая с Россией. А разменной монетой в игре двух держав станет Польша, которую Вашингтон отдаст Москве.Москва назначит Вашингтону очень высокую цену за участие в антикитайскомсоюзе. Панически-конспирологический прогноз публикует польское издание Rzeczpospolita.По мнению автора статьи, директора аналитического центра Warsaw EnterpriseInstitute Анджея Талаги, новый президент США начнет свое правление с ревизииамериканской стратегии. Такой "аудит" может означать перестройку отношений США снекоторыми союзниками, включая Польшу, подчеркивает автор. "Самый большой геополитический вызов для Польши в 2017году будет заключаться в том, чтобы убедить новую администрацию США, что Польша– неотъемлемая часть американской системы безопасности, а не зона деформации,которая может стать предметом торга с Россией. От того, удастся ли это, будетзависеть наша безопасность", – пишет издание.Автор напоминает, что еще перед выборами Дональд Трамппризнал Китай самой большой геополитической угрозой для США. Следовательно, онбудет искать в лице России противовес китайским амбициям, делает вывод Талага.К такому заключению можно прийти также на основании назначения Рекса Тиллерсонагоссекретарем, а Генри Киссинджера – на должность советника президента повнешнеполитическим вопросам. "Киссинджер – профессионал в вопросах переговоровс диктатурами, благодаря ему в 70-х США повернулись к Китаю, чтобыпротивостоять господству СССР над Евразией", – пишет издание.Сегодня возможен такой же поворот, но в противоположномнаправлении, считает автор статьи. И Москва непременно назначит высокую цену за"антикитайский прыжок". Она потребует признания российскогогосподства на постсоветском пространстве, снижения степени вовлеченности США вполитику прибалтийских стран и Польши, а также, возможно, Румынии, начнетборьбу за ключевую роль на Балтийском и Черном морях, считает Талага.Однако Польша не может допустить ситуации, когда станет для Вашингтона "котлетой, которой можно будет угостить партнеров загеополитическим столом", пишет издание. Избежать подобного сценария можно,лишь став надежным союзником и "ценной вооруженной силой" – путемрадикальных увеличений расходов на оборону, немедленного улучшения отношений сГерманией, создания американской сферы интересов в Европе, считает автор. Ноглавное, по его мнению, – стабилизация политической ситуации внутри страны.

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