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Польше привиделась яблочная тоска в России

12 января 2017, четверг, 09:28 – ИА СОЧИ-24

Польше привиделась яблочная тоска в России
Польше привиделась яблочная тоска в России
Директор Польской федерации производителей продовольствия Андрей Гантер назвал потерю российского рынка болезненным ударом для экспорта яблок. Он уверен, что россияне скучают по польским фруктам.
"Мы говорим о 600 тоннах яблок, практически 100% экспорта было в Россию. Очень сложно заменить это иными рынками", – цитирует Гантера
Rzeczpospolita. По его словам, КНР, Азия и арабские страны не смогут вернуть продажи фруктов на прежний уровень.Гантер подчеркнул, что наша страна была выгодным партнером. "Россия не только покупала яблоки, она заказывала особые сорта, которые было тяжело продавать в других местах. Российские потребители ценили польские яблоки за их уникальность, двухцветность и вкус", – пояснил он."Если российские потребители хотят польские яблоки, а мы в состоянии обеспечить поставки, зачем друг другу вредить? Если это продлится не дольше трех лет, мы быстро вернемся на прежний уровень экспорта. Если это займет больше времени, нам придется забыть об этом рынке", – заявил Гантер.При этом глава Польской федерации производителей продовольствия отметил важность вхождения страны на китайский рынок. По его словам, жители КНР "могли бы съесть все", что производится на территории Польши.Но этого не происходит, так как Китай сам является крупнейшим производителем яблок. Он производит около 42 миллионов тонн яблок в год. Экспорт польских яблок терпит убытки и из-за неокупаемости транспортировки груза. Авиаперевозка фруктов невыгодна, железнодорожный транспорт для таких целей не используется. Сейчас экспорт яблок налажен через морское сообщение. Добавим, что в мире прогнозируется кризис перепроизводства яблок. В связи с этим Гантер полагает, что успехом для Польши стал бы выход экспорта в Китай на уровне четырех миллионов тонн.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:44
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В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

сегодня, 12:44
Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

сегодня, 12:31
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сегодня, 12:01
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