Польские националисты избили украинцев



Британцев признали политическими ортодоксами вчера, 21:16 Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»

В Москве горит торговый центр "Рио" вчера, 20:29 В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар..»

Неожиданная версия крушения Ту-154 вчера, 20:15 Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо вчера, 20:00 На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»