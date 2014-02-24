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Польским дипломатам отказали во въезде в Россию

17 января 2017, вторник, 22:15 – ИА СОЧИ-24

Польским дипломатам отказали во въезде в Россию
Польским дипломатам отказали во въезде в Россию

Двум группам дипломатических работников из Польши было отказано во въезде на территорию Смоленской области из Белоруссии. Причиной для отказа стало отсутствие "постов пограничного контроля для пропуска в Россию граждан третьих стран", передает ТАСС.
По словам ​представителя погрануправления по региону Александра Лазненко сообщил, что гражданам Польши было "рекомендовано пересечь границу в соседних регионах".
Въехать в Россию не смогли две машины с польскими дипломатами.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»

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В Москве задержан дебошир с автоматом

Мужчина в бронежилете и с автоматом напугал прохожих на северо-западе Москвы. Инцидент произошел около дома на Туристской улице 17 января...»

сегодня, 21:46
Кандидат в президенты Франции увернулся от пощечины

Экс-премьер Франции и кандидат на пост главы государства Мануэль Вальс чуть не получил пощечину. Инцидент произошел во время визита в Бретань...»

сегодня, 21:29
Похищенную в Оренбурге школьницу прятали на свалке

Похищенную в Оренбурге 12-летнюю девочку нашли в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает...»

сегодня, 21:15
В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

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сегодня, 21:15
Эфир американского телевидения прервало "тро-ло-ло" (видео)

Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»

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