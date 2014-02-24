Польским дипломатам отказали во въезде в Россию

Двум группам дипломатических работников из Польши было отказано во въезде на территорию Смоленской области из Белоруссии. Причиной для отказа стало отсутствие "постов пограничного контроля для пропуска в Россию граждан третьих стран", передает ТАСС. По словам представителя погрануправления по региону Александра Лазненко сообщил, что гражданам Польши было "рекомендовано пересечь границу в соседних регионах". Въехать в Россию не смогли две машины с польскими дипломатами.
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»