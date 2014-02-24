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Польского министра высмеяли за общение с вымышленной страной

11 января 2017, среда, 14:13 – ИА СОЧИ-24

Польского министра высмеяли за общение с вымышленной страной
Польского министра высмеяли за общение с вымышленной страной
Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что хотел бы встретиться с представителями несуществующей страны Сан-Эскобар. Интернет-пользователи второй день смеются над министром.
О намерении встретиться с несуществующими дипломатами министр заявил в США, продвигая кандидатуру Польши в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.
"У нас есть возможность (провести. – Прим. ред.,) почти 20 переговоров с разными министрами. С некоторыми, как например (странами.
– Прим. ред.) на Карибах, впервые в истории нашей дипломатии. Например, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз", – цитирует Витольда Ващиковского РИА Новости. Позже в связи с большим количеством просьб уточнить, что хотел сказать чиновник, в пресс-службе ведомства пояснили, что тот оговорился. "Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис", – заявила официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда. Однако комментарий министерства не смог остановить поток шуток в адрес Ващиковского, а в Twitter тут же появилось "представительство страны Сан-Эскобар". "Жители Сан-Эскобара полностью поддерживают кандидатуру Польши в Совете Безопасности", – сообщается в аккаунте. Помимо прочего, там предложили отменить визовый режим с Польшей и запустить ежедневное авиасообщение с ней. Над главой внешнеполитического ведомства посмеялись и члены оппозиционных партий страны. "Министр Ващиковский, общаясь с представителями государств, которых не существует, вредит Польше гораздо меньше, чем обычно", – отметил глава "Гражданской платформы" Томаш Семоняк. Добавим, что оговорки свойственны многим политикам. Например, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на брифинге для журналистов заявил о влиянии КНР на результат президентской гонки. "За месяц до выборов разведывательные службы предоставили свою единую оценку того, что Китай был вовлечен в кибератаки, которые ставили своей целью дестабилизировать нашу политическую систему", – цитирует его Life.ru. Позже выяснилось, что эти обвинения Эрнест хотел адресовать России.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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